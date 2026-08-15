Муниципаль инвестиция стандартын тормошҡа ашырыу рейтингына йомғаҡ яһаны

Сибайҙа үткән VIII “Урал аръяғы-2026” Бөтә Рәсәй инвестиция һабантуйында муниципаль инвестиция стандартын тормошҡа ашырыу буйынса рейтинг һөҙөмтәләре иғлан ителде. Был стандарт Башҡортостан Республикаһында урындағы үҙидара органдарының инвестициялар йәлеп итеү һәм инвестиция һәм эшҡыуарлыҡ эшмәкәрлеге өсөн уңайлы шарттар булдырыу йәһәтенән һөҙөмтәлелеген арттырыу, бизнес ихтыяждарын иҫәпкә алып, проектлауҙа берҙәм ҡараш булдырыу маҡсатында эшләнгән. Һөҙөмтәләрҙе иғлан итеү тантанаһында Стратегик башланғыстар агентлығының генераль директоры Светлана Чупшева һәм Башҡортостан Республикаһы Премьер-министры Андрей Назаров ҡатнашты.
Светлана Чупшева сәләмләү һүҙендә бизнес өсөн уңайлы мөхит булдырыу дәүләт өсөн төп өҫтөнлөк булыуын билдәләне. Көслө иҡтисад Рәсәйҙең бойондороҡһоҙлоғона туранан-тура йоғонто яһай һәм уның суверенитетын нығыта. Әле федераль һәм төбәк кимәлендә лә уңайлы инвестиция мөхитен булдырыу буйынса эштәр алып барыла.
– Көслө иҡтисад – илебеҙҙең бойондороҡһоҙлоғо һәм суверенитетының нигеҙе. Бының өсөн эшҡыуарҙар һәм инвесторҙар өсөн уңайлы шарттар булдырыу буйынса системалы эш алып барыу талап ителә. Башҡортостанда был эш төбәк кимәлендә генә түгел, ә муниципаль кимәлдә лә алып барыла, ҡалаларҙы ла, ауыл ҡасабаларын да йәлеп итә. Һеҙ муниципаль рейтинг системаһы аша конкурентлыҡ элементын индерҙегеҙ, иң яҡшы тәжрибәләр менән алмашыуҙы булдырҙығыҙ һәм был биләмәләр өсөн өҫтәмә мотивация булдырҙығыҙ. Бының ысын һөҙөмтә биргәнен күрәбеҙ, - тине Светлана Чупшева. – Агентлыҡ тарафынан бизнес-берләшмәләр менән берлектә йыл һайын төҙөлгән Милли инвестиция рейтингында Башҡортостан эҙмә-эҙлекле тәүге өсәү иҫәбенә инә. Төбәк социаль-иҡтисади үҫештең ҡайһы бер иң яҡшы күрһәткестәрен күрһәтә, шул иҫәптән сәнәғәт етештереүендә һәм инвестициялар йәлеп итеүҙә. Был уртаҡ еңеү һәм ғорурланырлыҡ дөйөм ҡаҙаныш.
Андрей Назаров билдәләүенсә, 2026 йылғы инвестиция форумының үҙәк темаһы булып “Еңеү иҡтисады” торҙо, уның төп күрһәткесе – инвестиция эшмәкәрлеге өсөн уңайлы шарттар булдырыу. Һуңғы ете йылда республиканың йыллыҡ инвестиция күләме өс тапҡырға тиерлек артҡан, ә төбәктең инвестиция портфеле 1,3 триллион һумға баһаланған 2500 проектҡа тиклем үҫкән. Бәләкәй һәм урта эшҡыуарлыҡ субъекттары һаны 20 процентҡа яҡын артһа, был тармаҡта эшләүселәр һаны 59 процентҡа артҡан. Башҡортостанда муниципаль кимәлдә “эшҡыуарлыҡ сәғәттәре”, республика кимәлендә “инвестиция сәғәттәре”н даими үткәреү буйынса үҙенсәлекле практика тормошҡа ашырыла. Был сессиялар эшҡыуарлыҡ даирәһе һәм власть органдары араһында туранан-тура диалогты еңеләйтә, аныҡ ярҙам сараларын тәьмин итеү буйынса тиҙ арала ҡарарҙар ҡабул итеү мөмкинлеген бирә.
Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте Премьер-министрының беренсе урынбаҫары һәм иҡтисади үҫеш һәм инвестиция сәйәсәте министры Рөстәм Моратов, Хөкүмәттең бөтә етәкселәрелә төбәктә инвесторҙар өсөн уңайлы мөхит булдырыуҙа ҡатнаша, тип белдерҙе.
–Был алым беҙгә һуңғы ете йылда йыл һайын инвестиция үҫешенә өлгәшергә мөмкинлек бирҙе. Капитал һалыуҙар үҫешенең темпы буйынса республика Волга буйы федераль округында беренсе урында тора. Былтыр инвестиция күләме бөтә ваҡытта ла булмаған юғары кимәлгә етте, 852 миллиард һумдан ашып китте. Был һөҙөмтә бөтә кимәлдәге инвесторҙар менән берлектәге эш емеше булды, - тине Рөстәм Моратов.
2025 йылға муниципаль инвестиция стандартын тормошҡа ашырыу һөҙөмтәләре буйынса, Өфө районы “Ауыл муниципаль райондары” категорияһында беренсе урынды алҙа, икенсе урында – Стәрлетамаҡ, өсөнсөлә – Ейәнсура районы.
“Административ үҙәге ҡала тибындағы муниципаль райондар” категорияһында Благовещен – беренсе, Белорет – икенсе, Ишембай өсөнсө урынды яуланы.
“Ҡала округтары” категорияһында Стәрлетамаҡ – беренсе, Нефтекама – икенсе, ә республиканың баш ҡалаһы өсөнсө урынға лайыҡ булды.
Ике көн дауамында Сибай ҡалаһында VIII “Урал аръяғы-2026” Бөтә Рәсәй инвестиция һабантуйы үтте. Сараны ойоштороусылар – Стратегик башланғыстар агентлығы һәм Башҡортостан Хөкүмәте.
Сығанаҡ: pravitelstvorb.ru