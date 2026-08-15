Республика Башлығы сибайҙарҙы Ҡала көнө менән ҡотланы

14 августа Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров сибайҙарҙы Ҡала көнө менән ҡотланы.
“Хәйерле кис, хөрмәтле Сибай халҡы! Хәйерле кис, хөрмәтле ҡунаҡтар! Һаумыһығыҙ! Һеҙҙе барыбыҙ ҙа ҡәҙерләп яратҡан һәм унда йәшәүселәрҙе тәрән хөрмәт иткән Сибайҙы Ҡала көнө менән ҡотлайым.
Бөгөн еңел булмаған осорҙа йәшәйбеҙ. Әммә был ауыр ваҡытта бөтә илебеҙ, Башҡортостаныбыҙ, һеҙ — хөрмәтле сибайҙар — иң ауыр һынауҙарҙы бергә ҡаршы алаһығыҙ һәм был осорҙо лайыҡлы йөрөтәһегеҙ. Тиҫтәләрсә мең яугир — Башҡортостан улдары — әлеге ваҡытта илебеҙҙе яҡлау өсөн көрәшә.
Бында, Башҡортостанда — һәм бында, Сибайҙа — беҙ барыбыҙ ҙа берҙәм, өҫтөнлөклө маҡсат тирәләй берләштек: барыһы ла Еңеү өсөн. Беҙ иҡтисадты үҫтерәбеҙ. Яңы юлдар, заводтар, мәктәптәр, балалар баҡсалары төҙөйбөҙ. Һәм нимә генә булмаһын, был эште дауам итәсәкбеҙ. Бөгөн һеҙгә, хөрмәтле сибайҙарға, көсөгөҙ, дәрәжәгеҙ, эшһөйәрлегегеҙ өсөн иң ихлас ихтирамымды белдерергә теләйем. Сибай ҡалаһына — һәм барығыҙға ла — тыныслыҡ, изгелек, муллыҡ теләйем. Байрам менән!" — тине Радий Хәбиров. Бер төркөм хеҙмәт алдынғыларына Башҡортостандың дәүләт наградалары тапшырылды. Улар араһында коллегабыҙ, “Атайсал” гәзите хәбәрсеһе Гөлдәр Ҡадаева ла бар.
Шулай уҡ почетлы ҡунаҡтар “Урал аръяғы-26” VIII Бөтә Рәсәй инвестиция һабантуйы хөрмәтенә иҫтәлекле плитә һалыуҙа ҡатнашты.
Байрам сараһында Стратегик башланғыстар агентлығының генераль директоры Светлана Чупшева сәләмләү һүҙе менән сығыш яһаны.
— Ҡаланың йәне: Сибай тарихын иҫләгәндәр, уның батырҙарын һәм ата-бабаларын хөрмәт иткәндәр, был урындың бөгөнгөһөн һәм киләсәген көн һайын булдырыусылар – ул һеҙ. Сибайға килгән һайын яңы объекттар — мәктәптәр, мәҙәниәт усаҡтары, музейҙар, ижади кластерҙар төҙөлөүен күреп, ҙур шатлыҡ кисерәм.Йәштәрҙең, балалы ғаиләләрҙең, өлкән быуындың ҡала буйлап йөрөүен күреүе – үҙе ҡыуаныслы. Һеҙгә бәхет, именлек, тыныслыҡ, изгелек, муллыҡ теләйем, - тине Светлана Чупшева.
Сибайҙарға ҡотлау һүҙҙәрен Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаты Александр Сидякин да еткерҙе.
“Йылы хис-тойғолар һеҙҙе ғүмер буйы оҙатып барһын. Ҡаланың сәскә атыуын теләйем, ә Ватанды һаҡлаусы бөтә ир-егеттәргә — иҫән-һау, еңеп ҡайтһындар", - тине Александр Сидякин.
Шулай уҡ яҡташтарын Ҡала көнө менән Башҡортостан Хөкүмәте Премьер-министры Андрей Назаров һәм Сибай хакимиәте башлығы Сергей Озерцов ҡотланы.
— Һеҙҙең һәр берегеҙгә — шахтерҙарға, мәғариф хеҙмәткәрҙәренә, табиптарға, эшҡыуарҙарға һәм бөтә халыҡҡа — тәрән баш эйәм һәм ҡаланың үҫеше өсөн сикһеҙ рәхмәт белдерәм. Беҙ ҡулға-ҡул тотоношоп алға барабыҙ, - тине Андрей Назаров. — Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға хәрби заданиеларҙы үтәгәндәре өсөн, ә яугирҙәрҙең ғаиләләренә ныҡлы тыл тәьмин иткәндәре өсөн рәхмәт белдерәм. Бергәләп бөтә ҡаршылыҡтарҙы еңеп, ЕҢЕҮ ӨСӨН БАРЫҺЫН да эшләрбеҙ!
Ҡала көнө республика йондоҙҙарының һәм Рәсәйҙең атҡаҙанған артисы Сергей Трофимов сағыу концерты һәм фейерверк менән тамамланды.
Сығанаҡ: “Башинформ”