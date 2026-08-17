Һауа торошо пландарға үҙгәреш индерә

Әлеге ваҡытта республикала әүҙем урып-йыйыу осоро бара. Әммә һауа торошоноң боҙолоуы эштәргә үҙ төҙәтмәләрен индергән. Бөгөнгә хәлдәр тураһында Башҡортостан Хөкүмәте Премьер-министры урынбаҫары – ауыл хужалығы министры Илшат Фәзрахманов һөйләне.
– Ямғырҙар баҫыу эштәренең тиҙлеген кәметте. Бөгөн республиканың ауыл хужалығы хеҙмәткәрҙәре параллель рәүештә мал аҙығы әҙерләй, иген культураларын йыйып ала һәм ужым культураларын сәсә, — тине ул Хөкүмәт кәңәшмәһендә.
Вице-премьер мәғлүмәттәре буйынса, Башҡортостанда 476 мең гектар иген йыйып алынған (пландың 36 проценты), 1,5 миллион тонна самаһы һуғылған. Уртаса уңыш – гектарынан 32 центнер. Ужым культураларының 93 проценты һуғылған — 930 мең тонна уңыш йыйып алынған, гектарынан 35,4-әр центнер сыҡҡан. 50 районда яҙ сәселгән уңышты йыя башлағандар: майҙандарҙың 21 проценты сабылған, 547 мең тонна һуғылған, уңыш гектарынан 26,7 центнер тәшкил итә.
Шулай уҡ хужалыҡтар 38 мең тонна борсаҡ, 378 мең тонна арпа һәм 75 мең тонна яҙғы бойҙай йыйып алған. Параллель рәүештә 2027 йылғы уңышҡа ужым культураларын (9 мең гектар сәселгән дә) сәсеү башланған. Шул уҡ ваҡытта мал аҙығы әҙерләү әүҙем бара – ихтыяждың 60 проценттан ашыуы тупланған. Бесән буйынса лидерҙар — Әбйәлил, Нуриман, Ейәнсура, Көйөргәҙе һәм Илеш райондары.
Илшат Фәзрахманов хәбәр итеүенсә, 2026 йылдың ете айында республиканың агросәнәғәт комплексы өлкәһе өсөн дөйөм хаҡы 9,4 миллиард һумлыҡ 1,4 меңдән ашыу төрлө техника берәмеге һатып алынған. Уның мәғлүмәттәре буйынса, был күрһәткес былтырғы ошо уҡ осорҙан 1,7 миллиард һумға күберәк.
– Урып-йыйыуға дүрт мең самаһы иген йыйыу комбайны йәлеп ителгән, шул иҫәптән машина-технология компанияһы составында – 80 яңы комбайн. Иген һәм ҡуҙаҡлы иген культураларын йыйыу буйынса технологик мөмкинлектәр бер комбайнға уртаса йөкләнеш 440 гектар булғанда тәүлегенә 60 мең гектарға тиклем ашлыҡ һуғырға мөмкинлек бирә, – тине ул.
Фото: Башҡортостан Башлығы сайты.