Башҡортостан
+22 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иҡтисад
19 Августа , 07:30

Һалым түләүселәр конкурста ҡатнаша ала

Башҡортостандың Финанс министрлығы “Һалым түләүсе-2026” бәйгеһендә ҡатнашырға саҡыра

Һалым түләүселәр конкурста ҡатнаша алаҺалым түләүселәр конкурста ҡатнаша ала
Һалым түләүселәр конкурста ҡатнаша ала

Башҡортостандың Финанс министрлығы “Һалым түләүсе-2026” бәйгеһендә ҡатнашырға саҡыра.

Конкурс иҡтисадтың ауыл, урман хужалығы, балыҡсылыҡ, файҙалы ҡаҙылдыҡтарҙы табыу һәм башҡа тармаҡтарҙы үҙ эсенә ала. Еңеүселәр һәр номинацияла өс категория буйынса билдәләнә. Улар – ойошмалар, урта эшҡыуарлыҡ вәкилдәре һәм шәхси эшҡыуарҙар. Еңеүселәрҙе ҡотлау тантанаһы Башҡортостан Хөкүмәте Премьер-министры Андрей Назаров ҡатнашлығында үткәрелә.

Ҡатнашыу өсөн ғаризаларҙы һәм документтарҙы  ҡабул итеү 30 сентябргә тиклем республиканың Финанс министрлығы тарафынан билдәләнә. Адрес – Өфө ҡалаһы, Туҡай урамы, 46-сы йорт. Конкурс положениеһы ошо һылтанма буйынса:  https://minfin.bashkortostan.ru/documents/active/562945/

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ! 

Автор:Айһылыу Низамова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика