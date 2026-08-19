Коммуналь хеҙмәттәр хаҡы артасаҡ

2026 йылдың 1 октябренән Башҡортостанда, республика Хөкүмәте ҡарарына ярашлы, торлаҡ-коммуналь хужалыҡ тарифтарын индексациялау планлаштырыла, улар уртаса 10,7 процентҡа артасаҡ, рөхсәт ителгән тайпылыш — 2,1%.
Тарифтарҙы күтәреүҙең ҡайһы бер параметрҙары:
БР Тарифтар буйынса әүләт комитеты иҫәпләүҙәре буйынса, түләү, тарифҡа ярашлы түләгән осраҡта, 11,1 процентҡа артасаҡ (иҫәпләгестәр буйынса түләгәндә күпкә аҙыраҡ килеп сыға).
Фото: БР Тарифтар буйынса дәүләт комитеты.
Беҙҙең МАХ каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan