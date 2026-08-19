Башҡортостан
+18 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иҡтисад
19 Августа , 15:10

Коммуналь хеҙмәттәр хаҡы артасаҡ

2026 йылдың 1 октябренән Башҡортостанда, республика Хөкүмәте ҡарарына ярашлы, торлаҡ-коммуналь хужалыҡ тарифтарын индексациялау планлаштырыла, улар уртаса 10,7 процентҡа артасаҡ, рөхсәт ителгән тайпылыш — 2,1%.

Коммуналь хеҙмәттәр хаҡы артасаҡКоммуналь хеҙмәттәр хаҡы артасаҡ
Коммуналь хеҙмәттәр хаҡы артасаҡ

2026 йылдың 1 октябренән Башҡортостанда, республика Хөкүмәте ҡарарына ярашлы, торлаҡ-коммуналь хужалыҡ тарифтарын индексациялау планлаштырыла, улар уртаса 10,7 процентҡа артасаҡ, рөхсәт ителгән тайпылыш — 2,1%.

 

Тарифтарҙы күтәреүҙең ҡайһы бер параметрҙары:

  •  
  • Һыу менән тәьмин итеү: бер кубометры өсөн 40,51 һумдан 44,81 һумға тиклем (10,6%).
  • Йыуынты һыуҙы ағыҙыу : бер кубометры өсөн 39,94 һумдан 45,03 һумға тиклем (12,7%).
  • Йылылыҡ энергияһы: 1 Гкал өсөн 3265,85 һумдан 3584,10 һумға тиклем (9,7%).
  • Электр энергияһы: кВт-сәғәте өсөн 4,99 һумдан 5,55 һумға тиклем (11,2%).
  • Газ: бер кубометры өсөн 10,6 һумдан 11,67 һумға тиклем (9,6%).

 

БР Тарифтар буйынса әүләт комитеты иҫәпләүҙәре буйынса, түләү, тарифҡа ярашлы түләгән осраҡта, 11,1 процентҡа артасаҡ (иҫәпләгестәр буйынса түләгәндә күпкә аҙыраҡ килеп сыға).

 

Фото: БР Тарифтар буйынса дәүләт комитеты.

 

Беҙҙең МАХ каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan

Автор:Рәшит Кәлимуллин
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика