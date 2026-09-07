Ҡайһы райондар лидер?

Башҡортостан Хөкүмәтенең аҙналыҡ кәңәшмәһендә республикала урып йыйыу кампанияһы барышы хаҡында һөйләшеү булды. Доклад менән Башҡортостан Хөкүмәте Премьер-министры урынбаҫары – ауыл хужалығы министры Илшат Фәзрахманов сығыш яһаны.
Бөгөн Башҡортостанда сәсеү майҙандарының 50 проценттан ашыуы йыйып алынған, был бер миллион гектарҙан ашыу, тине ул.
– Иген һәм ҡуҙаҡлы иген культуралары майҙандарының 77 проценты сабылған, 970 мең гектар самаһы һуғылған. Республиканың 34 районында игендең 70 проценттан ашыуы йыйып алынған, 16 районда — 50 проценттан ашыуы. Бөгөнгә 2,706 миллион тонна иген һуғып алынған, шуларҙың 969 мең тоннаһы — ужым игене, — тине Илшат Фәзрахманов.
Республика буйынса игендең уртаса уңышы гектарынан 28 центнер тәшкил итә. Иң юғары уңыш Саҡмағош районында күҙәтелә, уның аграрийҙары һәр гектарҙан 43,7-шәр центнер иген йыя.Ҡырмыҫҡалы районы игенселәре уларҙан бер аҙ ҡалыша, улар һәр гектарҙан 42,9 центнер иген һуғып ала.
Яҙғы иген культураларына килгәндә, әлеге ваҡытта улар 692 мең гектар самаһы майҙанда һуғылған – пландың 71 проценты. 1,740 миллион тоннанан ашыу иген йыйып алынған, гектарынан уртаса уңыш 25,1 центнер тәшкил итә.
Шул уҡ ваҡытта республиканың ҡайһы бер хужалыҡтары ҡарабойҙай йыйыуға тотонған да инде. Әлегә сәсеү майҙандарының 27 проценттан ашыуы һуғылған. Ҡарабойҙай уңышы туғыҙ мең тонна тәшкил итә.
Илшат Фәзрахманов әйтеүенсә, Башҡортостан аграрийҙары былтырғы кеүек үк майлы культураларҙың ҙур уңышын алыуға иҫәп тота, яҡынса бер миллион тоннанан ашыу. Әлегә майлы культуралар төбәктә 105 мең гектарҙан ашыу майҙанда сабылған, был пландың 14 процентын тәшкил итә. 135 мең тоннанан ашыу май орлоғо һуғылған. Бер үк ваҡытта Башҡортостанда тағы бер техник культураны – шәкәр сөгөлдөрөн йыйып алыу бара. Әлегә 5,7 мең гектар йыйып алынған, 215 мең тонна тамыраҙыҡ ҡаҙып алынған. Республиканың шәкәр заводтары сеймал әҙерләүҙе әүҙем алып бара.
Фото: "Башинформ".