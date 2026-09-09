Хеҙмәттәшлектең бындай юғары кимәле булғаны юҡ ине әле

Бөгөн Республика йортонда Абхазия Президенты Бадра Гунба менән Башҡортостан Башлығы Радий Хәбировтың власть органдары етәкселәре ҡатнашлығында киңәйтелгән осрашыуы үтте. Яҡтар берлектәге проекттарҙы тормошҡа ашырыу барышын тикшерҙе, шулай уҡ хеҙмәттәшлекте артабан үҫтереү өсөн перспективалы йүнәлештәрҙе билдәләне.
Төбәк етәксеһе иҡтисади һәм социаль күрһәткестәрҙең үҫешендә сағылыш тапҡан ике яҡлы мөнәсәбәттәрҙең һөҙөмтәлелеген юғары баһаланы.
– Беҙҙең сәфәрҙәр Башҡортостан менән Абхазия араһындағы бәйләнештәрҙе нығытыу өсөн бик файҙалы. Бөгөн, Рәсәй менән Абхазияның дипломатик мөнәсәбәттәр урынлаштырыуына 18 йыл тулыу көнөндә, һеҙҙең, хөрмәтле Бадра Зураб улы, республикабыҙҙа булыуығыҙ символик мәғәнәгә эйә, – тине Радий Хәбиров. – Берлектәге эш йылдарында йылы эшлекле мөнәсәбәттәр булдырҙыҡ. Муниципалитеттар, башҡарма власть органдары линияһы буйынса хеҙмәттәшлек һөҙөмтәле үҫешә. 2030 йылға тиклем Башҡортостан менән Абхазия араһында хеҙмәттәшлекте киңәйтеү буйынса юл картаһы эшләй. Һәм ике яҡлы бәйләнештәрҙең төп драйверы – ул, әлбиттә, әүҙем сауҙа-иҡтисади хеҙмәттәшлек. Тауар әйләнеше дүртенсе йыл рәттән арта һәм быйыл тәүге алты айҙа ул тотош 2025 йыл кимәленән юғарыраҡ.
Үҙ-ара мөнәсәбәттәрҙе нығытыуға 2026 йылдың майында асылған Өфө менән Сухум араһында тура авиабәйләнеш үҫеше булышлыҡ итә. Был туристар менән алмашыу өсөн яҡшы мөмкинлек бирә, тип билдәләне Радий Хәбиров. Быға тиклем Абхазия Президенты менән Башҡортостан Башлығы тармаҡты үҫтереү мөмкинлектәрен, шулай уҡ “Башҡорт-абхаз оҙон ғүмерлеге” программаһын дауам итеүҙе тикшергәйнеләр.
Тағы бер башланғыс – Бабушара ауылында (Абхазияның Гурлыпш районы) Башҡортостан халҡы өсөн шифахана төҙөү. Проект буйынса тейешле документация әҙерләнгән һәм уны республика ярҙамында тормошҡа ашырырға планлаштыралар.
Башҡортостан Башлығы сит ил партнёрҙарына төбәктең уҡыу йорттары базаһында туристик өлкәлә белгестәр әҙерләү мөмкинлеген ҡарарға тәҡдим итте.
Абхазия Президенты Башҡортостандың идара итеү командаһына ике яҡлы мөнәсәбәттәрҙе нығытыуға ҙур өлөш индергәне өсөн рәхмәт белдерҙе.
– Рәсәй Федерацияһы менән эш итеү – илде үҫтереүҙең өҫтөнлөклө йүнәлеше. Һәм бында төбәктәр менән хеҙмәттәшлек айырым урын биләй, – тине Бадра Гунба. – Башҡортостан тиҫтә йылдар дауамында Абхазия халҡына ярҙам итте. Һәм бөгөн дә беҙҙең ныҡлы дуҫлыҡ иҡтисадта, мәғарифта, мәҙәниәттә системалы эш булдырыуға ярҙам итә.
2025 йыл йомғаҡтары буйынса Башҡортостан менән тауар әйләнеше 15 тапҡырға артҡан, тип хәбәр итте дәүләт башлығы, шулай уҡ Абхазия туриндустрияһы вәкилдәренең Башҡортостанға сәфәргә ҡарата ҡыҙыҡһыныуҙары ҙур булыуын билдәләне.
Абхазия Президенты шулай уҡ республика делегацияһын 30 сентябрҙә билдәләнәсәк Еңеү һәм Бойондороҡһоҙлоҡ көнөнә арналған тантаналы сараларҙа ҡатнашырға саҡырҙы.
– Башҡортостан менән үҙ-ара хеҙмәттәшлектең бөгөнгө кимәлен быға тиклем булмағанса тип билдәләргә мөмкин. Беҙ бөтә өлкәләрҙә лә мөнәсәбәттәр үҫешенең бик яҡшы динамикаһын күрәбеҙ, – тип һыҙыҡ өҫтөнә алды Бадра Гунба журналистар менән әңгәмәлә. – Был Башҡортостан етәкселеге һәм шәхсән Радий Фәрит улы Хәбиров тырышлығы менән барлыҡҡа килгән яңы мөмкинлектәр. Беҙ бындай етди мөнәсәбәт өсөн бик рәхмәтлебеҙ.
Төбәк Башлығы Абхазия менән үҙ-ара эштең юғары потенциалын һәм халыҡ мәнфәғәтендә артабан бергә эшләүҙең мөһимлеген билдәләне.
– Туғанлыҡ мөнәсәбәттәребеҙ оҙон һәм сағыу тарихҡа эйә. Шул уҡ ваҡытта хеҙмәттәшлекте үҫтереү өсөн мөмкинлектәр әле тулыһынса файҙаланылмаған. Бында иҡтисадтың етди үҫеш нөктәһе булып ҡалған туризм күҙлегенән Абхазияның уникаль географик үҙенсәлектәрен иҫәпкә алыу мөһим. Беҙ был илде Башҡортостан халҡы өсөн киңәйтеү мөмкинлектәрен тикшерәбеҙ. Ә беҙҙең иҡтисад Абхазиянан партнерҙарыбыҙға ауыл хужалығы продукцияһын оҙатыуҙы арттырыуға яҡшы перспективалар бирә, – тине Радий Хәбиров. – Күп йүнәлештәр буйынса әлегә мөмкинлектәрҙе өйрәнеү этабындабыҙ. Шул уҡ ваҡытта күрһәткестәрҙең артыуынан сығып үҙ-ара хеҙмәттәшлекте үҫтереүҙең ике яҡ өсөн дә файҙалы буласағы тураһында һүҙ йөрөтә алабыҙ.
Фото: Башҡортостан Башлығы сайты.