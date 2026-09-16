Башҡортостан
+11 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иҡтисад
16 Сентября , 07:00

Наил Юнысов исемендәге судно төҙөлдө

Күптәр аптырап ҡалды: телевидение алып барыусыһы Наил Юнысов йәш көйөнсә шундай дан-шөһрәткә лайыҡ булғанмы? Наил үҙе лә ошо яңылыҡты статусына ҡуйҙы. Был тарихҡа асыҡлыҡ индерәбеҙ.

Наил Юнысов исемендәге судно төҙөлдөНаил Юнысов исемендәге судно төҙөлдө
Наил Юнысов исемендәге судно төҙөлдө

11 сентябрҙә Томск өлкәһендәге Самусь суднолар төҙөү-ремонтлау заводында мөһим ваҡиға булды: яңы буксир һыуға төштө. Ул "Башнефтегеофизика" акционерҙар йәмғиәтенең бүлендек предприятиеһы "Таймыргеофизика" акционерҙар йәмғиәте заказы буйынса төҙөлгән. Яңы судноға "Башнефтегеофизика"ның почетлы ветераны, исеме тармаҡ тарихы һәм үҫеше менән бәйле Наил Юнысовтың исеме бирелде.

Наил Кәбир улы - тау инженеры‑геофизик, геология‑минералогия фәндәре кандидаты, РСФСР‑ҙың атҡаҙанған геологы, Рәсәйҙең почётлы нефтсеһе, Рәсәйҙең почётлы газ сәнәғәте хеҙмәткәре. 1976 - 1998 йылдарҙа "Башнефтегеофизика"ны етәкләй. Стәрлебаш районының Тәтер-Арыҫлан ауылында тыуған. 

Тармаҡ эшмәкәрлегендә яҡты эҙ ҡалдырған Наил Кәбир улы Юнысов ике йыл элек вафат була. Әле ошо рәүешле уның иҫтәлеге мәңгеләштерелде. 

Беҙҙең замандашыбыҙ Наил Юнысов менән аҙаштар. Тик атайҙары исеме генә айырыла, телевидение алып барыусыһы -  Тәлғәт улы.

 

Фото: Самусь суднолар төҙөү-ремонтлау заводының "Бәйләнештә"ге төркөмөнән.

Наил Юнысов исемендәге судно төҙөлдө
Наил Юнысов исемендәге судно төҙөлдө
Наил Юнысов исемендәге судно төҙөлдө
Наил Юнысов исемендәге судно төҙөлдө
Наил Юнысов исемендәге судно төҙөлдө
Наил Юнысов исемендәге судно төҙөлдө
Наил Юнысов исемендәге судно төҙөлдө
Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика