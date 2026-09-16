Наил Юнысов исемендәге судно төҙөлдө

11 сентябрҙә Томск өлкәһендәге Самусь суднолар төҙөү-ремонтлау заводында мөһим ваҡиға булды: яңы буксир һыуға төштө. Ул "Башнефтегеофизика" акционерҙар йәмғиәтенең бүлендек предприятиеһы "Таймыргеофизика" акционерҙар йәмғиәте заказы буйынса төҙөлгән. Яңы судноға "Башнефтегеофизика"ның почетлы ветераны, исеме тармаҡ тарихы һәм үҫеше менән бәйле Наил Юнысовтың исеме бирелде.
Наил Кәбир улы - тау инженеры‑геофизик, геология‑минералогия фәндәре кандидаты, РСФСР‑ҙың атҡаҙанған геологы, Рәсәйҙең почётлы нефтсеһе, Рәсәйҙең почётлы газ сәнәғәте хеҙмәткәре. 1976 - 1998 йылдарҙа "Башнефтегеофизика"ны етәкләй. Стәрлебаш районының Тәтер-Арыҫлан ауылында тыуған.
Тармаҡ эшмәкәрлегендә яҡты эҙ ҡалдырған Наил Кәбир улы Юнысов ике йыл элек вафат була. Әле ошо рәүешле уның иҫтәлеге мәңгеләштерелде.
Беҙҙең замандашыбыҙ Наил Юнысов менән аҙаштар. Тик атайҙары исеме генә айырыла, телевидение алып барыусыһы - Тәлғәт улы.
Фото: Самусь суднолар төҙөү-ремонтлау заводының "Бәйләнештә"ге төркөмөнән.