Башҡортостанда хеҙмәт етештереүсәнлеген үҫтереү программаһы эш башлай

Программаның элекке алымдарҙан төп айырмаһы — компанияларҙың үҙаллылығына баҫым яһалыуы. Йылдар буйына заводта килгән консультанттарҙы тотоу урынына, предприятиелар шәхси кабинеты, үҙ-үҙен диагностикалау ҡоралдары, белем базаһы, ЯИ-ярҙамсыһы һәм проекттар менән идара итеү модуле булған һанлы платформа аласаҡ. Уларға юл 2026 йылда уҡ асыласаҡ. 2027 йылда платформаны процестарҙы моделләү һәм иң яҡшы практикалар буйынса 3D-турҙар менән тулыландыралар.
Параллель рәүештә «Үҙгәрештәр лидеры»н ҡайтанан әҙерләү башлана. Аудиторияла ғына уҡытмайҙар: ҡатнашыусылар 50 сәғәт көндөҙгө дәрестәр, вебинарҙар үтәсәк һәм үҙ предприятиеһында һөҙөмтәлелекте яҡшыртыу буйынса реаль проект булдырасаҡ. Был сығарылыш эше лә буласаҡ.
Эшкәртеү сәнәғәтендә, төҙөлөштә, ауыл хужалығында, транспорт һәм логистика, туризм өлкәһендә эшләгән компаниялар, шулай уҡ ресурстар менән тәьмин итеүсе ойошмалар ҡатнаша ала. Предприятиенан бер кандидат кәрәк: иң яҡшыһы — урта звено етәксеһе.
Проектҡа платформала һылтанма буйынса (https://csr-rb.bitrix24site.ru/reg/) ғариза биреп йәки Башҡортостандың хеҙмәт етештереүсәнлеген арттырыу өлкәһендәге төбәк компетенциялар үҙәгенә мөрәжәғәт итеп ҡушылырға мөмкин. Бынан һуң компания менән бәйләнешкә инәләр һәм графикты яраштыралар. Порталдың методик ярҙамын һәм эшен төбәк эксперттары тәьмин итә.
Пилот ағымы 30 сентябрҙә башлана - был көндө Өфөлә Зәки Вәлиди урамы, 32/2б адресы буйынса Геном үҙәгенең конференциялар залында башланғыс сара үтәсәк.
Айрат Нурмөхәмәтов фотоһы.
Сығанаҡ: https://mgazeta.com/news/novosti/2026-09-25/v-bashkirii-otkryli-nabor-na-programmu-rosta-proizvoditelnosti-truda-4826968