Башҡортостан
+19 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иҡтисад
26 Сентября , 13:30

Башҡортостанда хеҙмәт етештереүсәнлеген үҫтереү программаһы эш башлай

Башҡортостан предприятиелары хеҙмәт етештереүсәнлеген арттырыуҙың яңы төбәк программаһында ҡатнашыуға ғариза бирә ала. Уны Төбәк компетенциялар үҙәгендә ҡабул итәләр.

Башҡортостанда хеҙмәт етештереүсәнлеген үҫтереү программаһы эш башлайБашҡортостанда хеҙмәт етештереүсәнлеген үҫтереү программаһы эш башлай
Башҡортостанда хеҙмәт етештереүсәнлеген үҫтереү программаһы эш башлай

Программаның элекке алымдарҙан төп айырмаһы — компанияларҙың үҙаллылығына баҫым яһалыуы. Йылдар буйына заводта килгән консультанттарҙы тотоу урынына, предприятиелар шәхси кабинеты, үҙ-үҙен диагностикалау ҡоралдары, белем базаһы, ЯИ-ярҙамсыһы һәм проекттар менән идара итеү модуле булған һанлы платформа аласаҡ. Уларға юл 2026 йылда уҡ асыласаҡ. 2027 йылда платформаны процестарҙы моделләү һәм иң яҡшы практикалар буйынса 3D-турҙар менән тулыландыралар.

Параллель рәүештә «Үҙгәрештәр лидеры»н ҡайтанан әҙерләү башлана. Аудиторияла ғына уҡытмайҙар: ҡатнашыусылар 50 сәғәт көндөҙгө дәрестәр, вебинарҙар үтәсәк һәм үҙ предприятиеһында һөҙөмтәлелекте яҡшыртыу буйынса реаль проект булдырасаҡ. Был сығарылыш эше лә буласаҡ.

Эшкәртеү сәнәғәтендә, төҙөлөштә, ауыл хужалығында, транспорт һәм логистика, туризм өлкәһендә эшләгән компаниялар, шулай уҡ ресурстар менән тәьмин итеүсе ойошмалар ҡатнаша ала. Предприятиенан бер кандидат кәрәк: иң яҡшыһы — урта звено етәксеһе.

Проектҡа платформала һылтанма буйынса (https://csr-rb.bitrix24site.ru/reg/) ғариза биреп йәки Башҡортостандың хеҙмәт етештереүсәнлеген арттырыу өлкәһендәге төбәк компетенциялар үҙәгенә мөрәжәғәт итеп ҡушылырға мөмкин. Бынан һуң компания менән бәйләнешкә инәләр һәм графикты яраштыралар. Порталдың методик ярҙамын һәм эшен төбәк эксперттары тәьмин итә.

Пилот ағымы 30 сентябрҙә башлана - был көндө Өфөлә Зәки Вәлиди урамы, 32/2б адресы буйынса Геном үҙәгенең конференциялар залында башланғыс сара үтәсәк.

 

Айрат Нурмөхәмәтов фотоһы.

Сығанаҡ: https://mgazeta.com/news/novosti/2026-09-25/v-bashkirii-otkryli-nabor-na-programmu-rosta-proizvoditelnosti-truda-4826968

 

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика