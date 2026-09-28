Һалым түләргә онотма!

Республикала 2 миллиондан ашыу кеше һалым белдереүҙәрен аласаҡ, 1,8 миллионға яҡыны – “Дәүләт хеҙмәттәре” порталында йәки Рәсәй Федераль һалым хеҙмәте сайтындағы шәхси кабинет аша. Ҡалған һалым түләүселәргә белдереүҙәр йәшәү урыны буйынса заказ хаты менән ебәреләсәк.
Шулай уҡ граждандар һалым белдереүен күп функциялы үҙәктең офисында йәки теләгән бер һалым органында ала ала.
2026 йылда республика халҡына бөтәһе 8 миллиард һумдан ашыу мөлкәт һалымы, шул иҫәптән 4 миллиард һум транспорт һалымы, 3 миллиард һум физик шәхестәрҙең мөлкәтенә һалым һәм 1 миллиард һумдан ашыу ер һалымы түләргә тура киләсәк. Һалым белдереүҙәренә шулай уҡ 8 миллиард һумдан ашыу физик шәхестәрҙең килеменә һалым индерелгән, шул иҫәптән: һалым агенттары тарафынан тотолмаған, граждандарҙың 2025 йылда алған килеме буйынса НДФЛ буйынса прогрессив ставкалар шкалаһын ҡулланып, отош килеме, Рәсәй банктарындағы һалым түләнмәгән килемдән юғарыраҡ булған вкладтар буйынса процент һәм башҡалар.
Иғтибар итегеҙ, һалым белдереүҙәре түбәндәге осраҡтарҙа ебәрелмәй:
- һалым льготаһы, һалым кәметмәһе, объект хужаһын мөлкәткә һалым түләүҙән тулыһынса азат итеүсе ҡануниәттә билдәләнгән башҡа нигеҙҙәр булғанда;
- әгәр һалым белдереүендә сағылдырылған һалымдарҙың дөйөм суммаһы 300 һумдан кәм булһа (белдереүҙе ебәреүҙең өс йыллыҡ срогы тамамланған осраҡтарҙан тыш).
Һалым түләүселәргә уңайлы булһын өсөн Рәсәй Федераль һалым хеҙмәте сайтында “2026 йылғы һалым белдереүе” промобите эшләй, унда физик шәхестәрҙең мөлкәт һалымдарын һәм НДФЛ-ды түләүгә һалым белдереүҙәрен алыу һәм үтәү менән бәйле киң таралған һорауҙарға яуаптар урынлаштырылған.
Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, һалымдарҙы 2026 йылдың 1 декабренән дә һуңға ҡалмайынса түләргә кәрәк.