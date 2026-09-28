Инвестициялар ете йыл дауамында өҙлөкһөҙ үҫә

Башҡортостанда 1,2 триллион һум күләмендә инвестициялар һалыу һәм 29 меңдән ашыу яңы эш урыны булдырыу күҙалланған 419 өҫтөнлөклө инвестиция проекты тормошҡа ашырыла. Был хаҡта республика Башлығы Радий Хәбиров уҙғарған аҙналыҡ оператив кәңәшмәлә беренсе вице-премьер – иҡтисади үҫеш һәм инвестиция сәйәсәте министры Рөстәм Моратов хәбәр итте.
Шуны билдәләп үтәйек: Башҡортостан тәүге тапҡыр ете йыл дауамында инвестицияларҙы өҙлөкһөҙ арттырыуҙы тәьмин итте.
– Был бизнесҡа ярҙам итеү буйынса системалы эштең туранан-тура эҙемтәһе, ул һәр проект өсөн оптималь механизмдар һайлап алыуҙы күҙ уңында тота, – тинеп Рөстәм Моратов. – Республиканың эшҡыуарлыҡ башланғыстарын тормошҡа ашырыуға булышлыҡ итеү саралары сауҙа үткәрмәйенсә ер участкаларын ҡуртымға биреүҙе, тармаҡ субсидиялары һәм һалым ташламаларын үҙ эсенә ала – бөтәһе 70-тән ашыу инструмент.
Проекттарға ярҙам итеү тураһында ҡарарҙы республика Башлығы уҙғарған “Инвестиция сәғәте” форматында Башҡортостан Инвестиция комитетының даими ултырыштарында ҡабул итәләр. Шул уҡ ваҡытта даими нигеҙҙә стимулятор саралар комплексын яңы инструменттар һәм механизмдар менән тулыландыралар.
Дәүләт ярҙамының һәр һумы бизнестан 12 һумдан ашыу һалым керемдәре килтерә, тип билдәләне вице-премьер.
Төбәк етәксеһе Башҡортостандың Иҡтисади үҫеш министрлығына әүҙем эшләгәне өсөн рәхмәт әйтте, шулай уҡ инвестициялар йәлеп итеүгә булышлыҡ итеү йәһәтенән республиканың Мәскәүҙәге вәкиллегенең эшмәкәрлеген анализларға ҡушты.
Фото: Башҡортостан Башлығы сайты.