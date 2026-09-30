Финанс хәүефһеҙлеге буйынса VI халыҡ-ара олимпиада финалы старт алды

Финанс хәүефһеҙлеге буйынса VI халыҡ-ара олимпиада финалын асыу тантанаһы Красноярскиҙың Себер федераль университетында үтә. Сара "Йәштәр һәм балалар" милли проекты (национальный проект "Молодёжь и дети") ярҙамында үткәрелә, тип хәбәр иттеләр Росфинмониторингтың матбуғат хеҙмәтенән.
- Уҙған йылдарҙа был күләмле конкурс эксперттар яғынан лайыҡлы танылыу яуланы, финанс хәүефһеҙлеге буйынса халыҡ-ара хәрәкәт календарында төп ваҡиғаларҙың береһе булды, йәштәрҙең заманса, сифатлы белемгә һәм компетенцияларға әүҙем инеүен тәьмин итеү буйынса күп пландағы эштең мөһим өлөшө булды, - тип мөрәжәғәт итте олимпиадала ҡатнашыусыларға Рәсәй Президенты Владимир Путин.
2026 йылда 700-гә яҡын ҡатнашыусы финалсы булған. Тантаналы сарала илдәрҙең традицион парады һәм сараның төп темаһына — яһалма интеллектты ҡулланыуға һәм уның финанс хәүефһеҙлегенә арналған театрлаштырылған тамаша үтте.
Рәсәй финанс разведкаһы башлығы Юрий Чиханчин, үҙ сиратында, донъяның төрлө илдәренең халыҡ-ара олимпиадаға ҡыҙыҡһыныуына иғтибар итә: әгәр 2021 йылда финанс хәүефһеҙлеге буйынса беренсе олимпиадала ни бары ете ил ҡатнашһа, быйыл улар 40-тан ашыу.
- Олимпиада мәсьәләләрен үтәү барышында белемегеҙҙе күрһәтеп кенә ҡалмайһығыҙ, шулай уҡ үҙегеҙҙең мәҙәниәтегеҙ менән танышыу, уртаҡлашыу, спорт ярыштарында ҡатнашыу, буласаҡ эш биреүселәр, һеҙ уҡыған юғары уҡыу йорттары уҡытыусылары менән аралашыу мөмкинлеге лә аласаҡһығыҙ. Әммә иң мөһиме - үҙ тормошоғоҙҙоң векторын — финанс именлеген һайланығыҙ, - тине Юрий Чиханчин.
Финанс хәүефһеҙлеге буйынса халыҡ-ара олимпиада 2021 йылдан Рәсәй Президенты ҡушыуы буйынса Рәсәй Хөкүмәте ярҙамында үткәрелә. Быйыл был ваҡиғала беренсе тапҡыр Йемен, Камерун, Ливия, Сенегал, Судан, Тунис һәм Чад ҡатнаша. Финал этабы программаһына профессиональ, белем биреү, спорт һәм рухи-әхлаҡи тректарҙың 100-ҙән ашыу сараһы инә.
Яңыртылған милли проекттар Рәсәй Президенты Владимир Путин тарафынан 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.
Фотолар: "Аңлатабыҙ РФ" сайтынан.