Михайловка ауылында "Салауат" физкультура залы асылды

Алдан хәбәр итеүебеҙсә, былтыр йыл аҙағында республика Башлығы Радий Хәбиров менән Тура бәйләнештә Михайловка ауылы халҡы һәм уҡытыусылар коллективы мәктәптәге спорт залының авария хәлендә булыуы тураһында белдерҙе һәм ярҙам һораны. Радий Хәбиров республика мәғариф министры шунда уҡ Илдар Мәүлитбирҙинға мәсьәләне хәл итергә ҡушты. "Тура бәйләнеш"тең икенсе көнөнә геологик разведка эштәре алып барған “Салауат” компанияһы вәкилдәре Михайловка мәктәбе уҡытыусылары менән осрашты. Һөҙөмтәлә спорт залын ремонтлау хәл ителде.
Ниһайәт, 2021 йылдан авариялы тип табылған спорт залын яңынан төҙөү буйынса эштәр башланды. Төҙөлөш эштәренә ағымдағы йылдың 10 апрелендә старт бирелде. Спорт залы төҙөлөшөн "Салауат" компанияһы партнеры - Рус баҡыр компанияһының Хәйриә фонды финансланы.
Ниһайәт, кисә Михайловка ауылында заман талаптарына яуап биргән өр-яңы физкультура залы файҙаланыуға тапшырылды. Ул "Салауат" исемен йөрөтәсәк. Спорт менән шөғөлләнеү өсөн барлыҡ уңайлыҡтар булған физкультура залының асылыуын бигерәк тә уҡыусылар көтөп алған. Ни өсөн тигәндә уларға быға тиклем урамда шөғөлләнергә тура килгән.
Яңы социаль объекттың төҙөлөшө тураһында тулыһынса гәзитебеҙҙең киләһе һандарында уҡый алаһығыҙ.
Гөлнара Күсәрбаева фотолары