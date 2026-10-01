Башҡортостан
+17 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иҡтисад
1 Октября , 06:00

Михайловка ауылында "Салауат" физкультура залы асылды

Әбйәлил районының Михайловка ауылында заман талаптарына яуап биргән өр-яңы физкультура залы сафҡа инде.Инвесторҙар – Рус баҡыр компанияһының Хәйриә фонды, “Салауат” компанияһы.

Добавить в предпочтительные источники Google
Михайловка ауылында "Салауат" физкультура залы асылдыМихайловка ауылында "Салауат" физкультура залы асылды
Михайловка ауылында "Салауат" физкультура залы асылды

Алдан хәбәр итеүебеҙсә, былтыр йыл аҙағында республика Башлығы Радий Хәбиров менән Тура бәйләнештә Михайловка ауылы халҡы һәм уҡытыусылар коллективы мәктәптәге спорт залының авария хәлендә булыуы тураһында белдерҙе һәм ярҙам һораны. Радий Хәбиров республика мәғариф министры шунда уҡ Илдар Мәүлитбирҙинға мәсьәләне хәл итергә ҡушты. "Тура бәйләнеш"тең икенсе көнөнә геологик разведка эштәре алып барған “Салауат” компанияһы вәкилдәре Михайловка мәктәбе уҡытыусылары менән осрашты. Һөҙөмтәлә спорт залын ремонтлау хәл ителде.


Ниһайәт, 2021 йылдан авариялы тип табылған спорт залын яңынан төҙөү буйынса эштәр башланды. Төҙөлөш эштәренә ағымдағы йылдың 10 апрелендә старт бирелде. Спорт залы төҙөлөшөн "Салауат" компанияһы партнеры - Рус баҡыр компанияһының Хәйриә фонды финансланы.

Ниһайәт, кисә Михайловка ауылында заман талаптарына яуап биргән өр-яңы физкультура залы файҙаланыуға тапшырылды. Ул "Салауат" исемен йөрөтәсәк. Спорт менән шөғөлләнеү өсөн барлыҡ уңайлыҡтар булған физкультура залының асылыуын бигерәк тә уҡыусылар көтөп алған. Ни өсөн тигәндә уларға быға тиклем урамда шөғөлләнергә тура килгән.

Яңы социаль объекттың төҙөлөшө тураһында тулыһынса гәзитебеҙҙең киләһе һандарында уҡый алаһығыҙ.

Гөлнара Күсәрбаева фотолары

Михайловка ауылында "Салауат" физкультура залы асылды
Михайловка ауылында "Салауат" физкультура залы асылды
Михайловка ауылында "Салауат" физкультура залы асылды
Михайловка ауылында "Салауат" физкультура залы асылды
Михайловка ауылында "Салауат" физкультура залы асылды
Михайловка ауылында "Салауат" физкультура залы асылды
Михайловка ауылында "Салауат" физкультура залы асылды
Михайловка ауылында "Салауат" физкультура залы асылды
Михайловка ауылында "Салауат" физкультура залы асылды
Михайловка ауылында "Салауат" физкультура залы асылды
Михайловка ауылында "Салауат" физкультура залы асылды
Михайловка ауылында "Салауат" физкультура залы асылды
Михайловка ауылында "Салауат" физкультура залы асылды
Михайловка ауылында "Салауат" физкультура залы асылды
Михайловка ауылында "Салауат" физкультура залы асылды
Автор:Карима Усманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика