Александр Шельдяев Бөрөләге «Горизонт» производство предприятиеһында булды

Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте Премьер‑министры вазифаһын башҡарыусы Александр Шельдяев бөгөн Бөрө районында эшләй. Эш сәфәре сиктәрендә производство предприятиеларына барыу, «ЧИРКОВЪ» креатив киңлеге менән танышыу, туризмды һәм креатив индустрияларҙы үҫтереү мәсьәләһе буйынса кәңәшмә үткәреү планлаштырылған.
Бөрөлә Александр Шельдяев барған тәүге объект – «Горизонт»инновацион токарь-фрезер станоктары етештереү заводы. Бөгөн ул Рәсәйҙә күп кенә етештереү һәм сәнәғәт өлкәләрендә ҡулланылған изделиелар өсөн һанлы программа менән идара ителгән токарь-фрезерлы үткерләү автоматтарын етештереүсе берҙән-бер компания.
- Яңы иҡтисади шарттарҙа, ил импортты алмаштырыу йүнәлешен алған ваҡытта, бындай станоктар айырыуса ҙур һорау менән файҙалана. Улар бөтә ил буйынса төрлө сәнәғәт тармаҡтарында талап ителә. Уларҙа 10 меңгә яҡын төр продукция сығарыла. Юғары сифат һәм сағыштырмаса арзан хаҡтар продукцияны көнәркәшлеккә һәләтле итә, – тип билдәләне Александр Шельдяев производство менән танышҡандан һуң.
Предприятие директоры Дмитрий Зырянов һөйләүенсә, ул 2019 йылдан Рәсәйҙә аналогы булмаған уникаль металл эшкәртеү станоктары етештереү менән шөғөлләнә. Барыһы ла гараждағы бәләкәй оҫтахананан башлана, әммә һорау арта, производствоны киңәйтеү талап ителә. Бөрө районы хакимиәте эшҡыуарҙың башланғысына хуплап, уның проектын «Эшҡыуарлыҡ сәғәте»ндә ҡарай һәм республика кимәленә мөрәжәғәт итергә тәҡдим итә, шулай уҡ кәрәкле документтар йыйыуҙа булышлыҡ күрһәтә. «Инвестиция сәғәте» форматындағы кәңәшмәлә хуплау алғандан һуң Д.Ю. Зыряновҡа яңы производство өсөн ер бүленә.
2025 йылда төҙөлөш эштәре башлана, быйыл заводты сафҡа индереү тамамлана.
– Бөгөн яңы производство төҙөлөшө тамамланған, селтәрҙәр ҡуйылған, әлеге ваҡытта газға тоташыу бара. Һыуыҡтар башланғансы бөтә процестарҙы тиҙләтергә ҡуштым. Шулай уҡ поставкалар географияһын киңәйтәсәкбеҙ – был тәңгәлдә Сәнәғәт һәм Сауҙа министрлығының ярҙамы буласаҡ. Яңы заводты быйыл асыу зарур – илгә Башҡортостандан яҡшы арзан станоктар бик кәрәк, – тип белдерҙе Александр Шельдяев эш сәфәре йомғаҡтары буйынса.
Бөгөн Бөрө районында дөйөм суммаһы 2 миллиард һумдан ашыу тәшкил иткән 40 инвестиция проекты тормошҡа ашырыла, 500-ҙән ашыу эш урыны булдырыу планлаштырыла. Быйыл ете проектты тормошҡа ашырыу тамамланған, инвесторҙар 26,7 миллион һум аҡса йүнәлткән.
Сығанаҡ: https://pravitelstvorb.ru