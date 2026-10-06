Һыра етештереү кәмей бит әле

Башҡортостанда 2026 йылдың ғинуар—сентябрь айҙарында һыра етештереү күләме 24,3 миллион декалитр тәшкил иткән. Былтырғы ошо уҡ осор менән сағыштырғанда (ул саҡта күрһәткес 24,9 миллион декалитр ине), был 2,3 процентҡа кәмерәк, тип хәбәр итә Федераль алкоголь һәм тәмәке баҙарын контролдә тотоу хеҙмәте (“Росалкогольтабакконтроль”).
Шул уҡ ваҡытта республикала һыра эсемлектәре етештереү артҡан. Туғыҙ ай эсендә 7,05 миллион декалитр етештерелгән, был былтырғы ошо уҡ осорға ҡарағанда 19 процентҡа күберәк.
Төбәктә баллы эсемлек һәм сидр етештереү, йыл эсендә 26,6 процентҡа кәмеп, 186,6 мең декалитр тәшкил иткән.
Фото: нейроселтәрҙән.