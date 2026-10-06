Башҡортостан
+1 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иҡтисад
6 Октября , 05:35

Һыра етештереү кәмей бит әле

Башҡортостанда 2026 йылдың ғинуар—сентябрь айҙарында һыра етештереү күләме 24,3 миллион декалитр  тәшкил иткән. Былтырғы ошо уҡ осор менән сағыштырғанда (ул саҡта күрһәткес 24,9 миллион декалитр ине), был 2,3 процентҡа кәмерәк.

Добавить в предпочтительные источники Google
Һыра етештереү кәмей бит әлеҺыра етештереү кәмей бит әле
Һыра етештереү кәмей бит әле

Башҡортостанда 2026 йылдың ғинуар—сентябрь айҙарында һыра етештереү күләме 24,3 миллион декалитр  тәшкил иткән. Былтырғы ошо уҡ осор менән сағыштырғанда (ул саҡта күрһәткес 24,9 миллион декалитр ине), был 2,3 процентҡа кәмерәк, тип хәбәр итә Федераль алкоголь һәм тәмәке баҙарын контролдә тотоу хеҙмәте (“Росалкогольтабакконтроль”).
Шул уҡ ваҡытта республикала һыра эсемлектәре етештереү артҡан. Туғыҙ ай эсендә 7,05 миллион декалитр етештерелгән, был былтырғы ошо уҡ осорға ҡарағанда 19 процентҡа күберәк.
Төбәктә баллы эсемлек һәм сидр етештереү, йыл эсендә 26,6 процентҡа кәмеп, 186,6 мең декалитр тәшкил иткән.
Фото: нейроселтәрҙән.

Автор:Рәшит Кәлимуллин
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика