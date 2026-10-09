Башҡортостан
+4 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иҡтисад
9 Октября , 12:00

Республика көнө алдынан Башҡортостанға 25 автобус тапшырылды

Республика көнө алдынан Өфөләге "Өфө-Арена" комплексы янында "Башавтотранс" өсөн ҙур 25 яңы ҡала автобусы асҡыстары тапшырылды. Техниканы "Тормош өсөн инфраструктура" милли проекты сиктәрендә һатып алдылар.

Добавить в предпочтительные источники Google
Республика көнө алдынан Башҡортостанға 25 автобус тапшырылдыРеспублика көнө алдынан Башҡортостанға 25 автобус тапшырылды
Республика көнө алдынан Башҡортостанға 25 автобус тапшырылды

Асҡыстар Өфөнөң 1-се пассажир-транспорт предприятиеһы директоры Дмитрий Сотниковҡа, Өфөнөң 3-Сө ПТП-һы директоры Сергей Ильясовҡа һәм Нефтекаманың ПТП директоры Альберт Нурисламовҡа тапшырылды.

"Бөгөн, Республика көнө алдынан, пассажирҙар ташыу флагманы "Башавтотранс"тың 105 йыллығы алдынан республикабыҙ биләмәһендә етештерелгән заманса уңайлы автобустар асҡыстарын тапшырабыҙ. Был яңы 25 автобус Өфө һәм Нефтекама ҡалаларының иң кәрәкле пассажир маршруттарына сығасаҡ, - тип аңлатты төбәк Хөкүмәте премьер-министры вазифаһын башҡарыусы Александр Шельдяев.

Йыл аҙағына тиклем тағы ла 53 яңы машина һатып алынасаҡ, тип өҫтәне ул. Бөгөн республикала мең ярымдан ашыу заманса уңайлы автобус бар.

"Башавтотранс" акционерҙар йәмғәитенең генераль директоры Надир Сәмиев республика етәкселегенә ярҙам өсөн рәхмәт белдерҙе.

Водитель Шухрат Очилов "Башавтотранс"та 17 йыл эшләй. Уның һүҙҙәренсә, бындай автобустар уңайлы, шул иҫәптән алыҫ рейстарҙа ла. Уның коллегаһы Руслан Шәңгәрәев яңы транспортты йыһазландырыуға иғтибар итте: "Автобустар пассажирҙар өсөн дә, водитель өсөн дә уңайлы. Кондиционерҙар, пандустар, контактһыҙ түләү валидаторҙары менән йыһазландырылған. Улар йомшағыраҡ, ҡыш йылыраҡ, йәй һалҡынсараҡ". Уның һүҙҙәренсә, 2021 йылда уҡ алынған ошондай автобустар әле лә файҙаланыла.

 

Сығанаҡ: https://mgazeta.com/news/novosti/2026-10-09/ufa-poluchila-25-novyh-avtobusov-bolshogo-klassa-ko-dnyu-respubliki-4840124

Республика көнө алдынан Башҡортостанға 25 автобус тапшырылды
Республика көнө алдынан Башҡортостанға 25 автобус тапшырылды
Республика көнө алдынан Башҡортостанға 25 автобус тапшырылды
Республика көнө алдынан Башҡортостанға 25 автобус тапшырылды
Республика көнө алдынан Башҡортостанға 25 автобус тапшырылды
Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика