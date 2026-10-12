Башҡортостан
+15 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иҡтисад
12 Октября , 10:30

Эш хаҡы өс тапҡырға артасаҡ. Нисә йылдан?

Башҡортостандың Иҡтисади үҫеш һәм инвестиция сәйәсәте министрлығы ултырышта эш хаҡы буйынса мәсьәләне тикшергән. Унда 2029 һәм 2042 йылдарға күрһәткестәр ҡаралған.

Добавить в предпочтительные источники Google
Эш хаҡы өс тапҡырға артасаҡ. Нисә йылдан?Эш хаҡы өс тапҡырға артасаҡ. Нисә йылдан?
Эш хаҡы өс тапҡырға артасаҡ. Нисә йылдан?

Башҡортостандың Иҡтисади үҫеш һәм инвестиция сәйәсәте министрлығы төбәктә уртаса эш хаҡын 2029 йылға 94 мең һумға еткереүҙе күҙаллай. Был хаҡта төбәктең Стратегик комитеты ултырышында хәбәр иттеләр, унда социаль-иҡтисади үҫешенең урта һәм оҙайлы осорға аныҡланған параметрҙары ҡаралды.

Министрлыҡ баһалауынса, 2026 йыл йомғаҡтары буйынса республикала уртаса эш хаҡы 79 мең һум тәшкил итәсәк. Үҫеш темпы 2025 йылға ҡарата 5,6 процент тип баһалана. 2029 йылда 94 мең һум күрһәткесенә уртаса эш хаҡының йыл һайын алты процент кимәлендә үҫеүе менән өлгәшергә мөмкин буласаҡ.

2042 йылға республика властары төбәктә уртаса эш хаҡының 250 мең һумға тиклем артыуын күҙаллай. 2026 йылға булған фараз менән сағыштырғанда, күрһәткестең 3,2 тапҡырға артыуы ихтимал.

 

Фото: нейроселтәрҙән.

Автор:Рәшит Кәлимуллин
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика