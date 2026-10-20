Башҡортостан
+7 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иҡтисад
20 Октября , 06:26

Иген һатыу әүҙемләшә

Башҡортостанда 2026 йылдың ғинуар-сентябрь айҙарында ауыл хужалығы предприятиелары Рәсәйҙең башҡа төбәктәренә 420,3 мең тонна иген һәм уны эшкәртеү продукттарын оҙатҡан.

Добавить в предпочтительные источники Google
Иген һатыу әүҙемләшәИген һатыу әүҙемләшә
Иген һатыу әүҙемләшә

  Башҡортостанда 2026 йылдың ғинуар-сентябрь айҙарында ауыл хужалығы предприятиелары Рәсәйҙең башҡа төбәктәренә 420,3 мең тонна иген һәм уны эшкәртеү продукттарын оҙатҡан. “Россельхознадзор”ҙың төбәк идаралығы мәғлүмәттәренә ҡарағанда, был күрһәткес үткән йылдың ошо уҡ осоро менән сағыштырғанда 5,8 процентҡа артҡан (ул саҡта республика аграрийҙары илдең башҡа субъекттарына 397,3 мең тонна иген ебәргәйне).
Туғыҙ ай эсендә ведомство белгестәре төбәк аграрийҙарының ошо продукцияһына 7,8 меңдән ашыу карантин сертификатын рәсмиләштергән.
Йыл эсендә тауар ебәреү географияһы ла киңәйгән. Аграрийҙар игенде һәм уны эшкәртеү продукттарын Рәсәйҙең 28 төбәгенә һатҡан. Уларҙы, шул иҫәптән, Алтай, Краснодар, Пермь, Ставрополь крайҙары, Тамбов, Мәскәү, Ярославль өлкәләре, Хант-Манси автономиялы округы, Татарстан, Удмуртия һәм башҡа төбәктәр һатып алған.
Фото: Башҡортостан туйынса "Россельхознадзор" идаралығы.

Автор:Рәшит Кәлимуллин
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика