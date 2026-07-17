Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иман
17 Июля , 01:20

Йомала уҡыла торған доға

Ошо доғаны уҡыһаң, үтенесең мотлаҡ тормошҡа ашыр.

Йомала уҡыла торған доғаЙомала уҡыла торған доға
Йомала уҡыла торған доға

Бөгөн йома, динебеҙҙә әйтелгәнсә, ҡояшҡа мансылған көн. Уны доғала үткәрәйек. Йомабыҙ мөбәрәк булһын!

"Әгəр ҙə йома көнө тəғəйен бер сəғəттə, Аллаһ Тəғəлəгə мөрəжəғəт итеп, ошо доғаны уҡыһаң, ул үтенесең мотлаҡ тормошҡа ашасаҡ:

"Ләә иләәһә илләә әнтә йәә хәннәәнү йәә мәннәәнү йәә бәдииғәс-сәмәәүәәти үәл-арды йәә ҙәлджәләәли үәл-икраам".

"Йома намаҙынан һуң, урынынан тормайынса, кем "Әл-Ихлас", "Әл-Фәләҡ", "Ән-Нәс" сүрәләрен уҡыһа, Аллаһ Тәғәлә уны киләһе йомаға саҡлы яуызлыҡтан һәм бөтә зыянлы нәмәләрҙән һаҡлар". (Әл-Джәмиғүс-Сағир).

Айрат Нурмөхәмәтов фотоһы.

 

Автор:Дилбәр Ишморатова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика