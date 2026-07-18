Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иман
18 Июля , 17:15

Эй Аллаһым, төндәребеҙҙе тыныс ит!

Йоҡларға ятыр алдынан, йоҡлай алмай ятҡанда, төндәр тыныс булһын өсөн уҡылған доғалар - сайтта.

Эй Аллаһым, төндәребеҙҙе тыныс ит!Эй Аллаһым, төндәребеҙҙе тыныс ит!
Эй Аллаһым, төндәребеҙҙе тыныс ит!

Йоҡларға ятыр алдынан уҡыла торған доға:

Аллаһүммә, бисмикә әмүтү үә әхйә.
Мәғәнәһе:

Әй, Аллаһ! Һинең исемең менән үлермен, һинең исемең менән йәшәйем.

Төндә йоҡо алмаған ваҡытта уҡыла торған доға:

Лә иләһә илләл-лаһүл-үәхтдүл-ҡаһһәрү раббүс-сәмәүәти үәл-әрҙи үә мә бәйнәһүмәл-ғәзизүл-ғаффәр.

Мәғәнәһе:

Берҙән-бер хаким, күктәрҙең һәм ерҙең, күктәр менән ер араһындағы бөтә булмыштарҙың Раббыһы, көс-ҡеүәт эйәһе, гонаһтарҙы кисереп тороусы Аллаһтан башҡа илаһ юҡ.

Йоҡо тыныс булһын өсөн уҡылған доға:

Аллаһүииә ғаратин-нүжмү үә һәдә әтил-ғүйүн. Үә әнтә хәййүн ҡаййүмүн лә тәхүҙүкә синәтүн үә лә нәүм. Йә хәййү ҡаййүм. Иһдә ләйли үә әним ғәйни.

Мәғәнәһе:

Эй, Раббым! Йондоҙҙар ҙа һүнде, күҙҙәрем йомола башланы. Ә һин – мәңгелек һәм үлем белмәҫ зат – йоҡоға мохтаж түгелһең. Эй, мәңгелек зат! Тәнемде имен ит! Миңә тыныс йоҡо бир!

Автор фотоһы.

Автор:Дилбәр Ишморатова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика