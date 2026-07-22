Мөхәббәт һүнмәһен өсөн доға

Һәр ғаиләнең матур, татыу йәшәгеһе килә. Ҡатын – иренең, ир ҡатындың яратыуын, аңлауын теләй.
Әммә ғаиләлә мөнәсәбәттәрҙең төрлөгә әйләнеүе, ауырлашыуы ихтимал. Ошондай осраҡтар өсөн пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәт ғәләйһис-сәләмдән еткерелгән күркәм доғалар бар. Улар ир менән ҡатын араһындағы йылы мөнәсәбәттәрҙе кире ҡайтарырға ярҙам итер, һөйөү ҡуҙын яңынан дөрләтеп ебәрер.
Ошондай доғаларҙың береһен тәҡдим итәбеҙ:
“Аллаһуммә әллиф бәйнә кулүбинә, вә әсълих зәтә бәйнинә, вәһдинә субуләс-сәләми, вә нәжжинә минәз-зулүмәти илән-нур, вә жәнибәл-фәвәхишә мәәзәхәра минһә вәмә бәтәнә”.
Мәғәнәһе:
“Эй Аллаһым, беҙҙең йөрәктәребеҙҙе берләштер, ике аралағы мөнәсәбәтебеҙҙе яҡшырт. Беҙҙе тыныслыҡ юлынан алып бар, ҡараңғылыҡтан яҡтылыҡҡа сығар. Асыҡ һәм йәшерен насарлыҡтарҙан һаҡла”.
Автор фотоһы.