Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иман
23 Июля , 10:00

Саҙаҡа биреү үлемдән, бәлә-ҡазанан һаҡлаймы?

"Кейемемде сискәйнем, бер ҡара йылан сыҡты, уның ауыҙына йоҙаҡ эленгәйне. Эргәлә генә йылға бар ине, йылан һыуға инеп юҡ булды", - тине.

Саҙаҡа биреү үлемдән, бәлә-ҡазанан һаҡлаймы?Саҙаҡа биреү үлемдән, бәлә-ҡазанан һаҡлаймы?
Саҙаҡа биреү үлемдән, бәлә-ҡазанан һаҡлаймы?

Көндәрҙән бер көндә Ғайса, ғәләйһис-сәләм, ярандары менән һөйләшеп ултырған ваҡытта берәү, арҡаһына он күтәреп, янынан үтеп киткән. Ғайса, ғәләйһис-сәләм:

- И ярандар! Икенде ваҡытында был ирҙең йыназаһына намаҙ ҡылырға әҙер тороғоҙ, - тине.

Икенде ваҡыты еткәс, йыназа намаҙы уҡырға әҙерләнәләр. Ғайса, ғәләйһис-сәләмгә, шул ваҡыт хәбәр килә: «Әлеге ир бер бәләнән ҡотолған», - тип.

Ул кешене янына саҡырып:

- Һин бөгөн ниндәй изге ғәмәл ҡылдың? - тине.

Ул кеше әйтте:

- Ике икмәгем бар ине, береһе, ҡуйынымда ине. Шунда бер теләнсе килде, минән аҙыҡ һораны. Икмәгемдең береһен уға бирҙем, - тине. - Кейемемде сискәйнем, бер ҡара йылан сыҡты, уның ауыҙына йоҙаҡ эленгәйне. Эргәлә генә йылға бар ине, йылан һыуға инеп юҡ булды, - тине.

Ғайса, ғәләйһис-сәләм, әйтте:

- Ул йылан түгел ине, Хаҡ Тәғәлә һине һәләк ҡылыр өсөн, Ғазраилды йылан сүрәтендә ебәргән ине, ул саҙаҡа биргәнең бәрәкәтендә йыланды һинән кире алды, - тине.

Саҙаҡа биреү үлемдән, тағы төрлө бәләнән һаҡлар.

Дини календарҙан.

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика