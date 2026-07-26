Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иман
25 Июля , 19:50

Уңышлы көн бир, Аллаһым!

Яңы көнөбөҙ яҡшы хәбәрҙәр генә килтерһен. Уны ошо доғалар менән башлайыҡ.

Уңышлы көн бир, Аллаһым!Уңышлы көн бир, Аллаһым!
Уңышлы көн бир, Аллаһым!

Һәр көндө Аллаһҡа шөкөр итеп, Унан уңыштар, именлек һорап башлайыҡ.

Ике доға тәҡдим итәбеҙ:

1. "Аллаһуммә инни әсъәлүкә хайра мә фи һәзәл яум вә хайра мә бәғъдәһү вә әғүҙү бикә мин шәрри мә фи һәзәл яум вә шәримә бәғъдәһү».

Мәғәнәһе:

"И, Раббым, мин Һинән был көндөң изгелектәрен һорайым. Был көндә мине бөтә бәлә-ҡазанан ҡотҡарһаң ине. Бөтә боҙоҡлоҡтарҙан, зарарҙан һаҡлаһаң ине. Ошо көндә генә түгел, башҡа ваҡыттарҙа ла мине бөтә изгелектәреңә өлгәштерһәң ине. Бөгөн һәм башҡа көндәрҙә лә бәлә-ҡазанан һаҡлаһаң ине". 

2. "Аллаһүммә инни әғүҙү бикә мин зәүәли ниғмәтикә үә тәхәуүли ғәфиәтикә үә фужәти ниҡмәтикә үә жәмиғи сухтиҡ".

Мәғәнәһе:

"Йә Раббым! Ниғмәтеңдең кинәт бөтөүенән, Һин биргән сәләмәтлектең китеүенән, көтмәгәндә ҡайғы килеүҙән һәм башҡа бөтә ғазаптарыңдан тик Үҙеңә генә һыйынам".

Имен көндәр, яҡшы ял теләйбеҙ!

Автор:Дилбәр Ишморатова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика