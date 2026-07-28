Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иман
27 Июля , 19:10

Ныҡ эҫелә уҡыла торған доға

Аллаһ беҙгә нимә тураһында иҫкәртә? Эҫелек аша бирелгән һынауҙы нисек үтергә? Доға - яҙмала. 

Ныҡ эҫелә уҡыла торған доғаНыҡ эҫелә уҡыла торған доға
Ныҡ эҫелә уҡыла торған доға

Эҫелек әҙәм балаһы өсөн физик яҡтан һынау ғына түгел, ә иманды нығытыу мөмкинлеге лә. Пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәт ғәләйһис-сәләм үҙенең хәҙистәрендә бындай һауа торошон Аллаһҡа яҡынайыу сараһы тип атаған, доғала булырға саҡырған.

Эҫелә уҡыла торған доға:  

"Лә иләһә иллАһлаһ, мә әшәддә хәррә хәз-әл-яуми, Аллаһүммә әджирни мин хәрри йәһәннәм!"

Мәғәнәһе:

"Аллаһтан башҡа илаһ юҡ. Был көндөң эҫеһе ҡайһылай көслө! Эй Аллаһ, мине йәһәннәм ҡайнарлығынан һаҡла!"

Динебеҙҙә әйтелеүенсә, көн эҫелеген сабырлыҡ, түҙемлек, Аллаһтың рәхмәтенә өмөт менән кисергән әҙәм балаһының гонаһтары кисерелер. Шуның өсөн дә зарланыр урынға шөкөр итәйек, бер-беребеҙгә һыу биреп, күләгә күрһәтеп, яҡшы һүҙҙәр әйтеп ярҙам күрһәтәйек.

Ерҙәге эҫелек аша Аллаһ Тәғәлә беҙгә йәһәннәмдәге яза тураһында иҫкәртә - ә унда бик күп тапҡыр ҡайнарыраҡ, тиелә динебеҙҙә.

Һынауҙы күркәм сабырлыҡ менән үтергә насип итһен!

Автор фотоһы.

Автор:Дилбәр Ишморатова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика