Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иман
28 Июля , 19:10

Йәшелсә, емеш-еләк уңһын өсөн доға

Ауыр хеҙмәтегеҙҙең мул уңышын күрергә яҙһын. Доға - яҙмала.

Йәшелсә, емеш-еләк уңһын өсөн доғаЙәшелсә, емеш-еләк уңһын өсөн доға
Йәшелсә, емеш-еләк уңһын өсөн доға

Йәшелсә, емеш-еләк уңһын өсөн дә доғалар бар. Шуның береһен тәҡдим итәбеҙ.

Динебеҙҙә әйтелеүенсә, өлгөргән тәүге емештәрҙе Мөхәммәт ғәләйһис-сәләмгә алып килгәндәр. Пәйғәмбәребеҙ уларҙы ҡулына алған да,

"Аллаһүм-мә, бәрик ләнә фи сәмәринә, үә бәрик ләнә фи мәдинәтинә, үә бәрик ләнә фи сә‘инә үә бәрик ләнә фи мүддинә!"

тип доға ҡылған (Мөслим, Тирмизи).

Мәғәнәһе:

Эй, Аллаһым! Беҙҙең емештәрҙе мул ит, йәшәгән еребеҙҙе хәйер-фатихаңдан айырма, барыһына бәрәкәт бир!"

Баҡсалағы ауыр хеҙмәтегеҙҙең мул уңышын күрергә яҙһын. Доғала булайыҡ.

 

Автор:Дилбәр Ишморатова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика