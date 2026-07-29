Йәшелсә, емеш-еләк уңһын өсөн доға

Йәшелсә, емеш-еләк уңһын өсөн дә доғалар бар. Шуның береһен тәҡдим итәбеҙ.
Динебеҙҙә әйтелеүенсә, өлгөргән тәүге емештәрҙе Мөхәммәт ғәләйһис-сәләмгә алып килгәндәр. Пәйғәмбәребеҙ уларҙы ҡулына алған да,
"Аллаһүм-мә, бәрик ләнә фи сәмәринә, үә бәрик ләнә фи мәдинәтинә, үә бәрик ләнә фи сә‘инә үә бәрик ләнә фи мүддинә!"
тип доға ҡылған (Мөслим, Тирмизи).
Мәғәнәһе:
Эй, Аллаһым! Беҙҙең емештәрҙе мул ит, йәшәгән еребеҙҙе хәйер-фатихаңдан айырма, барыһына бәрәкәт бир!"
Баҡсалағы ауыр хеҙмәтегеҙҙең мул уңышын күрергә яҙһын. Доғала булайыҡ.