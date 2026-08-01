Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иман
31 Июля , 19:05

Ҡайғырып йөрөгәндә әйтә торған зекер

Болоҡһоп, күңелегеҙ төшөп йөрөһә, ошо зекерҙе әйтегеҙ. Уны берәү көнөнә 100 тапҡыр ҡабатлап әйтһә, ул кешегә фәҡирлек килмәҫ.

Ҡайғырып йөрөгәндә әйтә торған зекерҠайғырып йөрөгәндә әйтә торған зекер
Ҡайғырып йөрөгәндә әйтә торған зекер

Ҡайғырып өҙгөләнһәгеҙ, көн дә «Ләә-хәүлә үә ләә ҡеүәтә иллә-билләһ» зекерен әйтегеҙ

Пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәт саллаллаһу ғәләйһи үә сәлләм: «Кем дә булһа, «Ләә-хәүлә үә ләә ҡүүәтә иллә-билләһ» зекерен уҡыһа, бөтөн ҡайғы-хәсрәттәре китер", - тигән. Был зекерҙең мәғәнәһе: «Көс һәм ҡеүәт бары тик Аллаһ Тәғәләнән».

Уны берәү көнөнә 100 тапҡыр ҡабатлап әйтһә, ул кешегә фәҡирлек килмәҫ.

Әбү Һөрәйрә риүәйәт иткән хәҙис-шәрифендә һөйөклө пәйғәмбәребеҙ с.ғ:
«Ләә-хәүлә үә ләә ҡүүәтә иллә-билләһ» доғаһы туҡһан туғыҙ сирҙән дауалыр. Ул сирҙәрҙең иң кескенәһе — ҡальб һыҡтауылыр», - ти.

Был доғаны уҡыған кешелә һис бер һыҡтау, хәсрәт, һыҙланыу ҡалмаҫ.
Пәйғәмбәребеҙҙең иң мөбәрәк доғаһына иғтибар итһәк, «99 сиргә дауалыр, был сирҙәрҙең иң кескенәһе күңел һыҡтауы, күкрәү ҡыҫыуы, ҡайғы үә һыҙланыуҙар», — ти.

«Ләә-хәүлә үә ләә ҡеүәтә иллә-билләһ» доғаһын уҡыған кешенең хәсрәт үә һыҙланыуҙары үҙҙәренән-үҙҙәре һүнер, таралыр. Йәнә хәҙрәте Ғәли (р.г.) әфәндебеҙҙең риүәйәт иткән бер хәҙис-шәрифе.

Пәйғәмбәребеҙ с ғ:
«Кемдер берәр нәмәнән ҡайғырып өҙгәләнһә, «Ләә-хәүлә үә ләә ҡеүәтә иллә-билләһ» доғаһын уҡыһын». Тимәк, был доға ҡайғы-хәсрәттәребеҙҙең китеүе өсөн берҙән-бер дауа", - тигән.

Ә бына Табарани риүәйәт иткән бер хәҙистә пәйғәмбәребеҙ былай тигән: «Аллаһ Тәғәләнең үҙенә биргән ниғмәтенең үҙендә дауамлы булып ҡалыуын теләгән кеше күп-күп итеп: «Ләә-хәүлә үә ләә ҡүүәтә иллә-билләһ»« доғаһын уҡыһын».

 

Сығанаҡ: "Иманлы булайыҡ!" төркөмө.

Автор фотоһы.

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика