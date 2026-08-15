КҮҘ ТЕЙЕҮ күренешен берәү ҙә инҡар итмәй. Күҙ ҡарашының ни тиклем көслө булыуы тураһында халҡыбыҙ: «Әҙәм күҙе ағас ҡоротыр», «Яман күҙҙән таш сатнай», — тип әйтә. Шуға күрә «Күҙе уҫалдан ҡырға ҡас!» тигән һүҙ ҙә бар.
Көнләшеү, ҡыҙығыу, хөсөтлөк менән генә түгел, хатта артыҡ һоҡланып та ҡарамаҫҡа ҡушалар. Тулған айға күҙ төшкәндә лә:
«СҮБХӘНАЛЛАҺ! МӘ ШӘӘ АЛЛАҺ!»
— тип әйтергә бәләкәйҙән өйрәтәләр.
Күҙ бигерәк тә яңы тыуған балаларға тиҙ тейеүсән була. Шуға күрә сабыйға 40 көн тулмайынса, уны сит-ят кешеләргә артыҡ күрһәтмәҫкә тырышалар.
Әйткәнебеҙсә, күҙ тейеү тигән төшөнсә борондан йәшәп килә. Шуға күрә кемдер ҡапыл ғына төшөнкөлөккә бирелһә, күҙгә күренеп «кибә» башлаһа, хәлһеҙләнһә, ә табиптар бының сәбәбен таба алмаһа, «Күҙ теймәнеме икән?» тигән шик тыуыуы мөмкин.
Күҙ тейеү кешенең хәленә, ғаилә мөнәсәбәттәренә һәм көндәлек тормошона насар йоғонто яһай тип иҫәпләнә.
Дини ҡараш буйынса, бындай осраҡтарҙа Аллаһҡа һыйыныу һәм Ҡөрьән уҡыу мөһим.
КҮҘ ТЕЙЕҮҘӘН ҺАҠЛАНЫУ ӨСӨН
Күҙ тейеүгә ҡаршы иң яҡшы сараларҙың береһе — Ҡөрьән Кәримдән сүрәләр һәм аяттар уҡыу.
Ғәҙәттә:
Әғүүҙү билләһи минәш-шайтанир-ражим.
Үә ий-йәкәдүл-ләҙиинә кәфәруу ләйүзлиҡуунәкә би әбсаариһим ләммәә сәмиғүз-зикра үә йәҡуулүүнә иннәһүү ләмәжнүүн. Үә мәә һүә илләә зикрул-лил-ғәәләмиин.
(«Ҡәләм» сүрәһе, 51–52-се аяттар.)
КҮҘ ТЕЙГӘС УҠЫЛА ТОРҒАН ДОҒАЛАР
Бисмилләһир-рахмәнир-рахим.
Әғүүҙү би кәлимәтилләәһит-тәәммәти миң күлли шайтаани үә һәәммәһ, үә мин күлли ғайнин ләәммәһ.
Мәғәнәһе:
Мәрхәмәтле һәм Рәхимле Аллаһ исеме менән башлайым. Бөтә шайтандарҙан, зарар килтереүсе йән эйәләренән һәм яман күҙҙән Аллаһ Тәғәләнең камил һүҙҙәренә һыйынам.
«Фатиха», «Аятел-Көрси», «Фәләҡ» һәм «Нәс» сүрәләрен уҡып, устарығыҙға еңелсә өрөп, баштан аяҡ осона тиклем тәнегеҙҙе һыпырырға мөмкин. Быны иртән һәм кис башҡарыу яҡшы.
Үҙегеҙ берәй кешегә йәки башҡа йән эйәһенә һоҡланып ҡарағанда:
«МӘ ШӘӘ АЛЛАҺ!», «СҮБХӘНАЛЛАҺ!»
— тип әйтеү яҡшы.
КӨНДӘЛЕК ҒӘМӘЛДӘР
«Әстәғфируллаһ!»
«Аллаһүммә салли ғәләә сәййидинә Мөхәммәд!»
АЛЛАҺ ТӘҒӘЛӘ БАРЫБЫҘҒА ЛА ҮҘЕНЕҢ ЯРҘАМЫН, РӘХМӘТЕН ҺӘМ ӘЖЕР-САУАПТАРЫН НАСИП ИТҺЕН! ӘМИН!
Авторы: Ирек Замялов.
Сығанаҡ һәм фото: "Иманлы бул" төркөмө.
📍"Башҡортостан" гәзитенең МАХ рәсми каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan