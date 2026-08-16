Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иман
15 Августа , 21:30

Доға уҡып дауыл алып киткән ҡыҙҙы ҡотҡара

Әбйәлилдәге Бөрсөнсө күлендә дауыл сығып, һауа өрөп тултырылған баллон менән һыуға төшкән ҡыҙҙы көслө ел һәм тулҡын ярҙан алыҫҡа алып китә. Ошо мәлдә күл буйында Вәсилә инәй ултырған була...

Доға уҡып дауыл алып киткән ҡыҙҙы ҡотҡараДоға уҡып дауыл алып киткән ҡыҙҙы ҡотҡара
Доға уҡып дауыл алып киткән ҡыҙҙы ҡотҡара

Әбйәлил районының Һәйетҡол ауылынан сәсәниә, мөнәжәттәрҙе оҫта әйткән күп балалы әсә Вәсилә Садиҡованы күптәр беләлер. Ул тәҡбир әйтеүҙең көсө тураһында һөйләй. Хатта тәҡбир әйтеп, оло бәләләрҙән ҡотолоп ҡалғанына миҫалдар ҙа килтерә.

Мәҫәлән, Әбйәлилдәге Бөрсөнсө күлендә дауыл сығып, һауа өрөп тултырылған баллон менән һыуға төшкән ҡыҙҙы көслө ел һәм тулҡын ярҙан алыҫҡа алып китә. Ошо мәлдә Вәсилә инәйҙең тап ысын күңелдән тәҡбир әйтеүе бәләнән ҡотҡара. Икенсе юлы шул рәүешле бесәндә башланған көслө ямғырҙан ҡотолоп ҡалалар.

Ә тәҡбирҙең тексы ошондай: "Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, ләә иллаһү иллалаһу, Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, үә лиллаһил хәмд".

Ысын күңелдән уҡыһаҡ, ауыр мәлдәрҙә ярҙам килер тип ышанайыҡ. 

 

Фото: https://vk.com/id532147631

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика