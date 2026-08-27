Башҡортостан
+16 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иман
26 Августа , 19:51

ДОҒА КӨСӨ

Доғаны ҡайһы ваҡыт ҡылыу яҡшыраҡ? Кемдең доғаһы көслө була һәм ҡабул ителә? Доғаның ҡабул булыуына нимә ҡамасаулай? Яуаптар яҙмала.

ДОҒА КӨСӨДОҒА КӨСӨ
ДОҒА КӨСӨ

“Раббығыҙ: “Миңә доға менән мөрәжәғәт итегеҙ һәм Мин һеҙгә яуап бирермен,” - тип әйтте”

(“Әл-Ғафир”, 60)

Доғаның өҫтөнлөктәре

Доға - ул ғибәҙәт

Аллаһ Рәсүле ﷺ : “Доға - ул ғибәҙәт,” - тигән (Әбү Дауд, Нәсәи, Ибн Мәджә, Тирмиҙи)

Доға - бәлә-ҡазаларҙан ҡотолоу юлы. Аллаһ Тәғәлә доға аша Үҙ ҡолдарын төрлө ауырлыҡтарҙан арындыра.

Аллаһ Рәсүле ﷺ : “Доға (башыңа) төшкән (бәләнән дә), киләсәктә килер (бәләнән дә) файҙа килтерә. Эй Аллаһ ҡолдары, Аллаһҡа доға менән мөрәжәғәт итегеҙ!” - тип әйткән (Тирмиҙи, Хәким)

Аллаһ һәр ваҡыт Үҙенә доға ҡылыусылар менән бергә

Аллаһ Рәсүле ﷺ Раббыбыҙҙың һүҙҙәрен еткерә: “Минең турала уйлаған сағында, Мин ҡолом эргәһендәмен. Мине иҫкә төшөргәнендә лә, янындамын” (Мөслим)

Доға ҡылыуға ҡағылған ҡағиҙәләр

  1. Аллаһтың һис шикһеҙ яуап биреүенә ышаныу.
  2. Бөтә йөрәктән ихласлап һорау.
  3. Шатлыҡта ла, ҡайғыла ла доғаны ҡалдырмау.

Иң тәүҙә Аллаһҡа маҡтау әйтеп, Уның гүзәл исемдәре менән мөрәжәғәт итеү - маҡтаулы ғәмәл. Пәйғәмбәребеҙгә ﷺ салауат әйтһәгеҙ тағы ла яҡшыраҡ.

Доғаны ҡайһы ваҡыт ҡылыу яҡшыраҡ?

▪тәхәджүд ваҡытында

▪Ҡәҙер кисендә

▪фарыз намаҙҙарҙан һуң

▪аҙан менән ҡәмәт араһында

▪сәждә ваҡытында

▪йома көнөнөң һуңғы сәғәтендә

Кемдең доғаһы көслө була һәм ҡабул ителә?

▪юлсының

▪ураҙа тотоусының

▪ата-әсәнең - балаһына, баланың ата-әсәһенә ҡарата доғаһы

▪мосолман ҡәрҙәшенә ҡарата йәшерен рәүештә доға ҡылыусының

Доғаның ҡабул булыуына нимә ҡамасаулай?

-доғаға яуаптың тиҙ арала булыуын көтөү

Аллаһ Рәсүле ﷺ былай тигән: “Әгәр ҙә яуызлыҡ ҡылыу йәки туғанлыҡ ептәрен өҙөү тураһында һорамаһа, ҡолдоң доғаһы ҡабул буласаҡ. Ул ваҡиғалар ағышын ашыҡтыра күрмәһә генә инде. Унан: “Эй Аллаһ Рәсүле! Нимә һуң ул ваҡиғалар ағышын ашыҡтырыу?” - тип һорағандар. Ул былай тип яуап биргән: “Ҡолдоң: “Мин күп тапҡырҙар Аллаһҡа доға ҡылдым, әммә яуап булманы!” - тип әйтеүе. Шул ваҡытта уның күңеле төшә лә, ул Аллаһтан һорамай башлай” (Мөслим)

 харам ашау

мәҫәлән, риба, урлыҡ, етемдәрҙең йә иһә башҡаларҙың малын талап алыу, эшселәреңә түләп еткермәү

Аллаһ Рәсүле ﷺ күккә ҡулдарын күтәреп доға ҡылып торған бер кеше тураһында былай тип әйткән: “Эй Раббым! Эй Раббым! Әммә уның ашағаны харам, эскәне харам, кейгәне харам. Уға харам һеңеп бөткән... Ундай кешенең доғаһына ниндәй яуап булһын?!” (Мөслим) Изгелеккә саҡырмау, яуызлыҡтан араламау

Аллаһ Рәсүле ﷺ : “Аллаһ менән ант итәм, һеҙ мотлаҡ изгелеккә саҡырырға, яуызлыҡтан араларға тейешһегеҙ. Юғиһә, Аллаһ һеҙҙе һис кисекмәҫтән язаға тарттырыр. Шунан һуң һеҙ Унан һорарһығыҙ, әммә Ул яуап бирмәҫ,” - тигән (Әхмәд, Тирмиҙи)

Сығанаҡ һәм фото: "Иманлы бул" төркөмө. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика