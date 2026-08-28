Балаларығыҙҙы уҡырға оҙатаһығыҙмы?

* Юлға сыҡҡанда уҡый торған доға
"Аллаһүмә иләйкә тәүәжжәһтү үә бикәғтә самтү, Аллаһүммә әкфини мә әһәммәни үәмә ләә әһәммү ләһү. Аллаһүмә зәүднит үәғфирли ҙәмби үә үәжжәһни лилхайри әйнә мә тәүәжжәһтү".
Мәғәнәһе:
"Эй, Аллам! Һиңә йүнәлдем, Һиңә һыйындым. Эй, Аллам! Шикле һәм шикһеҙ нәмәләрҙә миңә таяныс бул. Һиңә ғибәҙәттәр ҡылып, рухым нығынһын, Хоҙай Тәғәләм. Гонаһтарымды ғәфү ит һәм, ҡайҙа ғына йөрөһәм дә, мине һәр ваҡыт хәйерле эштәргә йүнәлт, Раббым”.
Фотола: Шишмә районының Келәш ауылы мәсете.
Автор фотоһы.