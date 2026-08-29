Башҡортостан
+9 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иман
29 Августа , 00:15

Әсә теләктәре

Балаҡайҙарыбыҙҙы яман һүҙҙәрҙән, яман күҙҙәрҙән, яман кешенән, яман уйҙарҙан йыраҡ ҡыл, ҡазаларҙан һаҡла!

Әсә теләктәреӘсә теләктәре
Әсә теләктәре

“Эй Хоҙайым-мәүләм, балаҡайҙарыма һаулыҡ, тәүфиҡ, оҙон ғүмер, барлыҡ-байлыҡ, ҡыуаныс-шатлыҡ, күңел тыныслығы бир!

Яман һүҙҙәрҙән, яман күҙҙәрҙән, яман кешенән, яман уйҙарҙан йыраҡ ҡыл! Ут ҡазаһынан, һыу ҡазаһынын үҙең һаҡла, үҙең яҡла! Йөрөгән юлдарын уң итеп, Хызыр Ильясты юлдаш ит!

Уҡыуҙарында — зиһендәрен, эштәрендә уңыштарын арттыр, тел асҡыстары бир; уҡытыусыларының, хужаларының күңеленә миһырбанлыҡ һал!

Ваҡытында Аллаһтан ҡурҡҡанын, бәндәнән оялғанын тап итеп, парлы ғүмерҙәрҙә аҡыллы балалар үҫтереп, ҡарт көнөбөҙҙә беҙгә терәк булырға насип ит, Хоҙайым-мәүләм!”

Миләүшә ҒӘЙФУЛЛИНА.

Айрат Нурмөхәмәтов фотоһы.

Автор:Дилбәр Ишморатова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика