Яңы айҙы күргәндә уҡыла торған доға:
"Аллааһү әкбәр, аллааһүммә әһилләһүү ғәләйнәә бил-әмни үәл-иимәәни үәс-сәләәмәти үәл-исләәми үәт-тәүфииҡи лимәә түхиббү, раббәнәә, үә тәрдаа, раббүнәә үә раббүкәллааһ".
Мәғәнәһе:
"Аллаһ Бөйөк. Эй Аллаһ! Был яңы айҙы беҙҙең өҫтөбөҙҙән хәүефһеҙлек менән иман, (ауырыу менән ҡазаларҙан) иҫән-аманлыҡ, шулай уҡ Ислам айы йәнә Үҙең оҡшата торған нәмәләрҙә һәм Үҙең, эй Раббыбыҙ, риза була торған эштәрҙә ярҙам бирә торған ай итеп күтәрә күр! Беҙҙең Раббыбыҙ ҙа, һинең (эй Һилал) Раббың да — Аллаһ!"
Сентябргә намаҙ уҡыу ваҡытын тәҡдим итәбеҙ. Башҡортостан мосолмандары Диниә назаратынан алынды, Өфө ваҡыты буйынса төҙөлгән.