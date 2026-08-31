Башҡортостан
+9 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иман
30 Августа , 19:05

Яңы айҙы күргәндә

Ошо доғаны уҡығыҙ.

Яңы айҙы күргәндәЯңы айҙы күргәндә
Яңы айҙы күргәндә

Яңы айҙы күргәндә уҡыла торған доға:

"Аллааһү әкбәр, аллааһүммә әһилләһүү ғәләйнәә бил-әмни үәл-иимәәни үәс-сәләәмәти үәл-исләәми үәт-тәүфииҡи лимәә түхиббү, раббәнәә, үә тәрдаа, раббүнәә үә раббүкәллааһ".

Мәғәнәһе:

"Аллаһ Бөйөк. Эй Аллаһ! Был яңы айҙы беҙҙең өҫтөбөҙҙән хәүефһеҙлек менән иман, (ауырыу менән ҡазаларҙан) иҫән-аманлыҡ, шулай уҡ Ислам айы йәнә Үҙең оҡшата торған нәмәләрҙә һәм Үҙең, эй Раббыбыҙ, риза була торған эштәрҙә ярҙам бирә торған ай итеп күтәрә күр! Беҙҙең Раббыбыҙ ҙа, һинең (эй Һилал) Раббың да — Аллаһ!"

Сентябргә намаҙ уҡыу ваҡытын тәҡдим итәбеҙ. Башҡортостан мосолмандары Диниә назаратынан алынды, Өфө ваҡыты буйынса төҙөлгән.

Автор:Дилбәр Ишморатова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика