Боҙом арҡаһында ауырыған кешеләргә

Әл-Бохари риүәйәт итеүенсә, Ғәйшә, Аллаһ унан риза булһын, былай тигән:
«Аллаһ Рәсүле ﷺ йоҡларға ятыр алдынан “Ихлас”, “Фәләҡ” һәм “Нәс” сүрәләрен уҡып, устарына еңелсә өрөр ине. Шунан һуң шул ҡулдары менән битен һәм кәүҙәһенең ҡулы еткән урындарын һыпырып сығыр ине».
Шулай уҡ Ғәйшә: «Әгәр уның берәй ере ауыртһа, миңә лә шулай эшләргә ҡуша ине», — тигән.
Пәйғәмбәр ﷺ ауырыған саҡта, уның янына Ябраил килеп, түбәндәге доғаны уҡып өшкөргән:
«Бисмил-Ләәһи юбриикә, вә мин күлли дәәин йәшфиикә, вә мин шәрри хәәсидин изәә хәсәд, вә мин шәрри күлли зии ғайн».
Мәғәнәһе:
«Һине һауыҡтырыусы, һәр төрлө сирҙән шифа биреүсе, һәр көнсөлдөң яуызлығынан һәм күҙ тейеүҙән һаҡлаусы Аллаһ исеме менән һиңә шифа һорайым».
Әбү Сәғидтең икенсе хәдисенән билдәле булыуынса, Ябраил Пәйғәмбәрҙе ﷺ тағы ла ошо доға менән өшкөргән:
«Бисмил-Ләәһи әрҡыйкә мин күлли шәйин юъҙиикә, мин шәрри күлли нәфсин әү ғәйнин хәәсид. Аллаһу йәшфиикә, бисмил-Ләәһи әрҡыйкә».
Мәғәнәһе:
«Һиңә зыян килтереүсе һәр нәмәнән, һәр яуыз йәндең зарарынан һәм көнсөл кешенең күҙ тейеүенән Аллаһтың һаҡлауын һорайым. Аллаһ һиңә шифа бирһен. Аллаһ исеме менән һине өшкөрәм».
Пәйғәмбәр ﷺ берәй еребеҙ ауыртһа, ауыртҡан урынға ҡулды ҡуйып, өс тапҡыр «Бисмилләһ» тип әйтергә, унан һуң ете тапҡыр түбәндәге доғаны уҡырға ҡушҡан:
«Әғүүҙү бил-Ләәһи вә ҡудратиһи мин шәрри мәә әжиду вә ухәәҙир».
Мәғәнәһе:
«Тойған ауыртыуымдан һәм ҡурҡҡан нәмәмдән Аллаһҡа һәм Уның ҡөҙрәтенә һыйынам».
Берәй яңы урынға туҡтағанда — өйҙә булһынмы йәки башҡа урындамы — түбәндәге доғаны уҡыһаҡ, ул урындан киткәнгә тиклем, Аллаһтың ихтыяры менән, бер нәмәнең дә зарары теймәҫ:
«Әғүүҙү бикәлимәәтил-Ләәһит-тәәммәәти мин шәрри мәә халаҡ».
Мәғәнәһе:
«Аллаһтың камил һүҙҙәре менән Ул барлыҡҡа килтергән бөтә нәмәләрҙең яуызлығынан һыйынам».
Сығанаҡ һәм фото: "Иманлы бул!" төркөмө.