Башҡортостан
+20 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иман
5 Сентября , 19:15

Саҙаҡа биреп, ауырыуҙарығыҙҙы дауалағыҙ...

Мәҫәлән, яңы ғына бешкән йылы икмәк менән кемделер һыйлау ҙа - ҙур сауап һәм саҙаҡа. Фәрештәләр саҙаҡаға йомарт кеше өсөн көн һайын доға ҡылып тора, тиҙәр. Саҙаҡа тағы ниндәй сауаптарға өлгәштерә? 

Саҙаҡа биреп, ауырыуҙарығыҙҙы дауалағыҙ...Саҙаҡа биреп, ауырыуҙарығыҙҙы дауалағыҙ...
Саҙаҡа биреп, ауырыуҙарығыҙҙы дауалағыҙ...

Саҙаҡа биреү мал-мөлкәтте ишәйтә, ризыҡты арттыра.

Саҙаҡа биреп, ауырыуҙарығыҙҙы дауалағыҙ, тиелә бер хәҙистә. Йәғни саҙаҡа ‒ сирҙән дауа.

Саҙаҡаға йомарт булыу ‒ иманлылыҡ билдәһе.

Саҙаҡа биреү ‒ тәҡүәлеккә ирешеүҙең бер сәбәбе.

Саҙаҡа йәнде сафландыра һәм уның дәрәжәһен арттыра.

Саҙаҡа Ҡиәмәт көнөндә уны биреүсегә күләгә буласаҡ.

Саҙаҡа биреү ‒ Мөхәммәт пәйғәмбәрҙең холоҡ-фиғеле.

Саҙаҡа биреү туған-тыумасалар араһын нығыта.

Саҙаҡа бөтә насар нәмәләрҙән һаҡлай һәм Раббының асыуын баҫа.

Саҙаҡа ‒ ҡаты бәғерлелектән дауа. Ҡаты бәғерлелеккә зарланған бер кешегә Аллаһ рәсүле етемдең башынан һыйпарға һәм мохтаждарҙы ашатырға кәңәш иткән.

Саҙаҡа ‒ Тамуҡ утынан ҡотолоуҙың бер сәбәбе.

Саҙаҡа хата-гонаһтарҙы юя.

Саҙаҡа биреү – Аллаһтың һөйөүенә өлгәшеүгә бер сәбәп.

Фәрештәләр саҙаҡаға йомарт кеше өсөн көн һайын доға ҡылып тора.

Ҡайһы бер саҙаҡа өсөн әжер-сауаптар кешегә уның үлеменән һуң да яҙылып тора.

Һәр изге ғәмәл саҙаҡа була ала. Мәҫәлән, яңы ғына бешкән йылы икмәк менән кемделер һыйлау ҙа - ҙур сауап һәм саҙаҡа ул.  

«Ваҡыт» гәзитенән.

Г. Яҡшығолова фотоһы. 

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!

 

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика