Сабыйҙарға ҡарағанда "Сөбханаллаһ!" тип әйтегеҙ

"Күҙ тейеү хаҡ" тиелә динебеҙҙә. Һоҡланғанда, бигерәк тә сабыйҙарға ҡарағанда "Сөбханаллаһ!" тип әйтеү зарур. Шулай уҡ күҙ тейеүҙән балаларҙы ҡурсалау, үҙең һаҡланыу өсөн ошо доғаларҙы уҡырға тәҡдим ителә.
"АЯТЕЛ-КӨРСИ":
Бисмилләһир-рахмәнир-рахим! Аллаһү лә иләһи иллә һүәл-хәййүл-ҡаййүм. Лә тәхүҙүһү синәтү үә лә нәүм. Ләһү мә фиссәмәүәти үә мә фил-әрҙ. Мән ҙәл-ләҙи йәшфәғү ғиндәһү иллә би иҙниһ. Йәғләмү мә бәйнә әйдиһим үә мә хәлфәһүм. Үә лә йыхитүнә бишәйим мин ғилмиһи иллә бимәшә. Үәсиғә күрсиййүһүс-сәмәүәти үәл әрҙ. Үә лә йә үдүһү хифҙүһумә үә һүәл-ғәлиййүл-ғаҙим.
"ӘЛ-ИХЛАС":
Биссмилләәһи-ррахмәәни-ррахиим
1 Ҡуль һүүә-ллаһу әхәд
2 Аллаһу-ссамәд'
3 Ләм йәлид үә ләм йүүләд
4 Үә ләм йәкүл-ләһү күфүүән әхәд
"ӘЛ-ФӘЛӘҠ":
Биссмилләәһи-ррахмәәни-ррахиим
1.Ҡуль әғүүҙү бираббил-фәләҡ(е).
2. Минң шәрри мәә халәҡ(е).
3.Үә минң шәрри ғаасиҡин иҙәә үәҡаб(е).
4.Үә минң шәррин-нәффәәҫәәти фил-ғүҡәд(е).
5.Үә минң шәрри хәәсидин иҙәә хәсәд(е).
"ӘН-НӘС":
Биссмилләәһи-ррахмәәни-ррахиим
1. Ҡуль әғүүҙү бирабби-ннәәс.
2. Мәлики-ннәәс.
3. Иләәһи-ннәәс.
4. Миң шәррил-үәсүәәсил-ханнәәс.
5. Әлләҙии йүүәсүисү фии судүүри-ннәәс.
6. Минәл-джиннәти үә-ннәәс.
* * *
Бисмилләһ. Аллаһүмүммә әҙһиб хәрраһә үә бәрдәһә үә үәсәбәһә. Ҡум би иҙнил-ләһ.
(Мәғәнәһе: Әй, Аллаһ! Был күҙ тейеү сәбәпле миңә килгән тән ҡыҙыулығын, туңып ҡалтыраныу биҙгәген һәм сиремде юҡ итә күр).
Фото: vk.com/shauragappasova