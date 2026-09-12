Башҡортостан
+17 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иман
11 Сентября , 19:05

Шифа һорау доғаһы

  Таңдарыбыҙ, көндәребеҙ тыныс булһын, ялдарыбыҙ файҙалы үтһен. Йән һәм тән сәләмәтлеге ташламаһын.   

Шифа һорау доғаһыШифа һорау доғаһы
Шифа һорау доғаһы

 

Таңдарыбыҙ, көндәребеҙ тыныс булһын, ялдарыбыҙ файҙалы үтһен. Йән һәм тән сәләмәтлеге ташламаһын. 

Үҙеңә, яҡындарыңа шифа һорау доғаһы

Аллаһүммә Раббән-нәс, әҙһибил бәәс, үәшфи әнтәш-Шәәфи, лә шифә-ә иллә шифә-үк, шифә-ән лә йүгадиру сәкамә.

Йә, Аллаһ! Кешеләрҙең Раббыһы! Был сирҙе йырағайт (бөтөр) һәм шифаландыр. Һин – Һауыҡтырыусы, һинең шифаңдан башҡа дауа юҡ. Сирҙе тамырынан юҡ ит, зинһар.

Беҙҙең МАХ каналына ҡушылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan

Ләйсән Үтәғолова фотоһы. 

Автор:
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика