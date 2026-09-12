+17 °С
Облачно
Таңдарыбыҙ, көндәребеҙ тыныс булһын, ялдарыбыҙ файҙалы үтһен. Йән һәм тән сәләмәтлеге ташламаһын.
Үҙеңә, яҡындарыңа шифа һорау доғаһы
Аллаһүммә Раббән-нәс, әҙһибил бәәс, үәшфи әнтәш-Шәәфи, лә шифә-ә иллә шифә-үк, шифә-ән лә йүгадиру сәкамә.
Йә, Аллаһ! Кешеләрҙең Раббыһы! Был сирҙе йырағайт (бөтөр) һәм шифаландыр. Һин – Һауыҡтырыусы, һинең шифаңдан башҡа дауа юҡ. Сирҙе тамырынан юҡ ит, зинһар.
Беҙҙең МАХ каналына ҡушылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan
Ләйсән Үтәғолова фотоһы.