Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иман
13 Сентября , 16:30

Иртәнге доға

Әлбиттә, тәүҙә "бисмиллә"не әйтеп түшәктән торорға кәрәк. Унан иртәнге доға уҡыла. Был доғаны белмәгәндәр үҙ һүҙҙәре менән дә әйтә ала.

Иртәнге доғаИртәнге доға
Иртәнге доға

Мосолман түшәктән "Бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим" әйтеп торорға тейеш.

Унан һуң ошо доға уҡыла:"Әлхәмдү лилләәһилләҙии әхйәәнәә бәғдә мә әмәәтәнәә вә иләйһил-бәғҫү вән-нушур".

Мәғәнәһе: Беҙҙе үлгәндән һуң терелтеүсе Аллаһҡа маҡтау булһын! Үлгәндән һуң терелтеү Аллаһтандыр, ҡайтыу ҙа Уғалыр.

Был доғаны белмәгәндәргә: "Һаулыҡ һәм сәләмәтлек эсендә тағын бер көндө башлатҡан Аллаһҡа маҡтау булһын! Беҙгә бөгөн дә хәйерле һәм имен тормоштарын бирһен", - тип тә доға ҡылырға мөмкин.

 

Сығанаҡ: "Ислам вә иман" китабы.

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика