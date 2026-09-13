Иртәнге доға

Мосолман түшәктән "Бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим" әйтеп торорға тейеш.
Унан һуң ошо доға уҡыла:"Әлхәмдү лилләәһилләҙии әхйәәнәә бәғдә мә әмәәтәнәә вә иләйһил-бәғҫү вән-нушур".
Мәғәнәһе: Беҙҙе үлгәндән һуң терелтеүсе Аллаһҡа маҡтау булһын! Үлгәндән һуң терелтеү Аллаһтандыр, ҡайтыу ҙа Уғалыр.
Был доғаны белмәгәндәргә: "Һаулыҡ һәм сәләмәтлек эсендә тағын бер көндө башлатҡан Аллаһҡа маҡтау булһын! Беҙгә бөгөн дә хәйерле һәм имен тормоштарын бирһен", - тип тә доға ҡылырға мөмкин.
Сығанаҡ: "Ислам вә иман" китабы.