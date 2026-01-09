Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иман
14 Сентября , 19:01

Зыяндан һәм көтөлмәгән бәлә-ҡаҙанан һаҡланыу өсөн доға

Иртән һәм кисен ошо доғаны өс тапҡыр уҡыған Аллаһ ҡолона бер нәмә лә зыян килтермәҫ, тигән Пәйғәмбәребеҙ.

Зыяндан һәм көтөлмәгән бәлә-ҡаҙанан һаҡланыу өсөн доғаЗыяндан һәм көтөлмәгән бәлә-ҡаҙанан һаҡланыу өсөн доға
Зыяндан һәм көтөлмәгән бәлә-ҡаҙанан һаҡланыу өсөн доға

Пәйғәмбәребеҙ ﷺ: “Иртән һәм кисен ошо доғаны өс тапҡыр уҡыған Аллаһ ҡолона бер нәмә лә зыян килтермәҫ”, — тигән.

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Бисмилләәһил-ләҙии ләә йәдурру мәғасмиһи шәй’үн фил-ардыи вә ләә фис-сәмәә’и, вә һүәс-Сәмииғул-Ғәлиим”.

Мәғәнәһе:

“Исеме менән ерҙә лә, күктә лә бер нәмә лә зыян килтерә алмаған Аллаһ исеме менән. Ул — һәр нәмәне Ишетеүсе һәм Белеүсе”.

Аллаһы Тәғәлә үҙебеҙҙе, балаларыбыҙҙы һәм яҡындарыбыҙҙы һәр төрлө бәлә-ҡазанан, ауырыуҙарҙан, яманлыҡтан һәм көтөлмәгән зыяндарҙан һаҡлаһын! Әәмиин!

Сығанаҡ һәм фото: "Иманлы булайыҡ!" төркөмө. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика