Башҡортостан
+10 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иман
21 Сентября , 19:00

ӨШКӨРӨҮ ДОҒАҺЫ

Күҙҙең күреүен яҡшыртыр өсөн. 

ӨШКӨРӨҮ ДОҒАҺЫӨШКӨРӨҮ ДОҒАҺЫ
ӨШКӨРӨҮ ДОҒАҺЫ

«Ҡаф» сүрәһенең 22-се аятында түбәндәге һүҙҙәр бар:

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

Бисмилләәһ... Фәкәшәфнәә ғәнкә ғыйтааәкә фәбасарукәл-йәүмә хәдиид.

«Беҙ һинең пәрҙәңде астыҡ, һәм бөгөн һинең ҡарашың үткер».

«Ҡаф» сүрәһе, 50:22.

Был доғаны 7 тапҡыр уҡырға тәҡдим ителә. Һәр уҡығандан һуң:

«Аллааһүммә салли ғәләә Мүхәммәд», — тип салауат әйтеп, уң ҡулдың баш бармағына өрөп, күҙҙәрҙе һыпырырға (7 тапҡыр).

Күңелдән Аллаһы Тәғәләнән күҙҙәрҙең күреүен яҡшыртыуын һорап доға ҡылырға. Ин шәә Аллаһ, доғаларыбыҙ ҡабул булһын.

Иң мөһиме — Аллаһы Тәғәләгә ихлас күңелдән мөрәжәғәт итеп, шифаны Унан һорау.

Әмин!

Сығанаҡ: "Иманлы булайыҡ" төркөмө. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика