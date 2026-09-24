Башҡортостан
+11 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иман
23 Сентября , 19:00

Бөтә теләктәрҙе үтәй торған доға

Уны иртән йә кис ете тапҡыр уҡыһағыҙ, Аллаһ һеҙгә был донъяла ла, ахирәттә лә күңелегеҙ тартҡанды бирәсәк.

Бөтә теләктәрҙе үтәй торған доғаБөтә теләктәрҙе үтәй торған доға
Бөтә теләктәрҙе үтәй торған доға

Һәр кешенең тормошонда шундай мәлдәр була: күңел ауырта, әйтер һүҙ табылмай, ярҙам көтәһең. Шул саҡта беҙ Аллаһҡа мөрәжәғәт итәбеҙ. Уның менән һөйләшәбеҙ. Унан һорайбыҙ.

Барлыҡ ихтыяждарҙы ла үтәй торған бер доға бар. Ул бик ҡыҫҡа, әммә көсө ҙур. Уны иртән йә кис ете тапҡыр уҡыһағыҙ, Аллаһ һеҙгә был донъяла ла, ахирәттә лә күңелегеҙ тартҡанды бирәсәк.

Доға былай яңғырай:

“Хәсбийаллаһу лә иләһә иллә һүә, ғәләйһи тәүәккәлтү үә һүә раббүл ғаршил ғаҙим"

Уның мәғәнәһе:

"Миңә Аллаһ етә. Унан башҡа ғибәҙәт ҡылырға лайыҡлы илаһ юҡ. Мин бары тик Уға таянам. Ул — бөйөк ғәрштең Раббыһы".

Был һүҙҙәрҙә — тәүхид, тәүәккәл һәм иман. Кеше үҙенең бөтә өмөтөн, бөтә ҡайғыһын Аллаһҡа тапшыра. Ул белә: ярҙам киләсәк. Ул ышанһа, Аллаһ уны ҡалдырмаҫ.

Пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәт (с.ғ.с.) әйткән: был һүҙҙәрҙе иртән йә кис ете тапҡыр әйткән кешегә Аллаһ был донъяла йәки ахирәттә нимә теләһә лә, шуны бирәсәк. Йәғни кеше үҙенең ихтыяжын, ҡайғыһын, теләген Аллаһҡа ҡалдыра. Ул сабыр итә. Ул көтә. Ул ышана.

Был доға — кескәй генә, әммә йөрәккә яҡын. Уны уҡыу өсөн махсус шарттар юҡ. Уны йөрәктән әйтергә кәрәк. Уйлап, аңлап, ышанып.

Бәлки, бөгөн һеҙгә лә ошо һүҙҙәр кәрәктер. Уларҙы әйтегеҙ. Күңелегеҙ тынысланыр. Аллаһ ярҙам итәсәк.

(Әбү Дауыт, 4/321)

Автор:Илмир Ҡотлогилдин 
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика