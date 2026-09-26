Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иман
26 Сентября , 18:35

Ата-әсәйҙәребеҙ өсөн доға ҡылайыҡ

Атай-әсәйҙәр балаларына ел-ямғыр тейҙермәй, ҡәҙерләп үҫтерергә тырыша. Балаларына изгелек теләп, һиҙәйәт һәм тәүфиҡ һорап, һәр ваҡыт доға ҡылалар. Беҙ ҙә атай-әсәйҙәребеҙгә һәр саҡ изгелек кенә ҡылайыҡ һәм улар өсөн доғала булайыҡ.

Ата-әсәйҙәребеҙ өсөн доға ҡылайыҡАта-әсәйҙәребеҙ өсөн доға ҡылайыҡ
Ата-әсәйҙәребеҙ өсөн доға ҡылайыҡ

Ауырып китһәк, көнө-төнө беҙҙең өсөн борсолоп, яныбыҙҙан китмәй тәрбиәләгәндәр. Үҙҙәренә ни тиклем ауыр булһа ла: «Балам интекмәһен, мохтажлыҡ күрмәһен, кеше араһында кәм-хур булмаһын», — тип, үҙ ауыҙҙарынан өҙөп, беҙҙе ашатып-эсереп, кейендереп, бөтә кәрәк-ярағыбыҙҙы хәстәрләп торғандар...

Атай-әсәйҙәр балаларына ел-ямғыр тейҙермәй, ҡәҙерләп үҫтерергә тырыша. Балаларына изгелек теләп, һиҙәйәт һәм тәүфиҡ һорап, һәр ваҡыт доға ҡылалар. Беҙ ҙә атай-әсәйҙәребеҙгә һәр саҡ изгелек кенә ҡылайыҡ һәм улар өсөн доғала булайыҡ. Ата-әсәйҙәребеҙ өсөн доға ҡылайыҡ.

Аллаһ Тәғәлә Ҡөрьәндә атай-әсәйҙәр өсөн доға ҡылырға өйрәтә:

«Раббир-хәмһүмәә кәмәә Раббәйәәнии сағиира».

«Эй Раббым! Улар мине бәләкәй саҡта мәрхәмәт менән тәрбиәләп үҫтергән кеүек, Һин дә уларға рәхмәтле бул!»

«Исра» сүрәһе, 24-се аят.

Эйе, улар беҙҙең өсөн доға ҡылған кеүек, беҙ ҙә улар өсөн һәр ваҡыт доға ҡылырға тырышайыҡ. Атай-әсәйҙәребеҙгә был донъяла — донъя изгелектәрен, Әхирәттә Әхирәт изгелектәрен һорайыҡ.

Атай-әсәйҙәребеҙҙе бер ҡасан да доғаларыбыҙҙан ҡалдырмайыҡ!

Ошо доғаны ла ятлап алайыҡ һәм уның һүҙҙәре менән Раббыбыҙға ялбарайыҡ.

Аллаһ барлыҡ атай-әсәйҙәребеҙгә һаулыҡ, бәрәкәтле ғүмер бирһен, ә был донъянан киткәндәрен Үҙ рәхмәтенә алһын. Әмин!

Сығанаҡ һәм фото: "Иманлы булайыҡ!" төркөмө. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика