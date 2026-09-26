Рөстәм хәҙрәт Хәйруллин никах, ғаилә ҡороу тураһында үҙенә генә хас фекерҙәре менән уртаҡлашты.
- Һөйөклө пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәт саллаллаһу ғәләйһи үәссәләм ата-әсәләрҙең ҡайһы бер вазифалары хаҡында әйтә. Мәҫәлән, баланы тапҡас, исем ҡушыу, тәрбиәләү, үҫеп еткәс, кейәүгә биреү йә өйләндереү. Хәҙерге ваҡытта иһә балалар йәрҙе үҙҙәре эҙләй, атай-әсәйҙе тыңлап та тормай. Әммә үҙ балаһын ата-әсәнән дә яҡшыраҡ белеүсе юҡ. Шуға күрә пар табыу, пар барлау бергәләп башҡарылһын ине. Ғаиләләр атаүәсә фатихаһы менән ҡоролһон ине.
Элек айырылышыуҙар бик аҙ булған. Ә хәҙер атай-әсәйҙе тыңламайбыҙ, үҙебеҙ һайлайбыҙ. Иң яҡшыһын һайланым тип ғаилә ҡорған булабыҙ. Ә айырылышыуҙар ниндәй ҙур процент тәшкил итә! Был система эшләмәй. Тормошто белгән кешеләр ярҙам итергә тейеш бында.
Хәҙерге ваҡытта ҡыҙҙарыбыҙ: "Яҡшы егеттәр юҡ", - ти. Егеттәребеҙ: "Яҡшы ҡыҙҙар юҡ", - ти. Шулай аҙашып-саташып бер-береһен эҙләп йөрөйҙәр. Ҡыҙғаныс, элек беҙ, муллалар, никахты 20 йәштә уҡый инек, унан был йәш 25-30-ға күсте. Хәҙер 30 плюста, әле уның плюсы ла бик ҙур.
Ғаилә ҡороуҙа тағы бер ҡыйынлыҡ матди яҡҡа бәйле. Әле мин, кейәүгә сыҡмаған ҡыҙҙарға ипотека бирмәҫкә, тип барам. Мине бының өсөн һүгәләр ҙә. Әммә фатиры булғас, ҡатын-ҡыҙ көн-төн саба, эшләй. Унан унда ниндәйҙер "мужик" килә, носкиҙарын ташлай, "шуны ашағым килә", "быны бешер", "кейемемде үтеклә" тип әмер бирә башлай. Торор урыны, тормошо етеш булғас, ҡыҙҙар инде "ғаилә тормошо миңә нимәгә ул?" тип уйларға мөмкин. Атай-әсәйҙәребеҙ иһә, өйләнешкәндә беҙҙең бер сынаяҡ ҡына бар ине, тип һөйләй. Генерал ҡатыны булыу өсөн курсантҡа кейәүгә сығырға кәрәк, тиҙәр бит. Шуға күрә йүләр баштан кейәүгә сығып ҡалыр кәрәк, - ти мәсеттең имам-хатибы.
Автор фотоһы.
Сығанаҡ: https://shahrikazan.ru/news/amgyiat/ialgyzlyk-modasy-tinga-tinne-tabuy-niga-sulkadar-avyr