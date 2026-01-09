Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иман
29 Сентября , 19:00

Йәннәт һорау өсөн доға

Хәйерле иртә! Көндәребеҙ уңышлы үтһен! 

Йәннәт һорау өсөн доғаЙәннәт һорау өсөн доға
Йәннәт һорау өсөн доға

«Аллаһүммә инни әс’әлүкәл-жәннәтә үә әғүҙү бикә минән-нәр».

Мәғәнәһе:

Аллаһүммә — эй, Аллаһым;

инни — ысынлап та мин;

әс’әлүкә — Һинән һорайым;

әл-жәннәтә — Йәннәтте;

үә әғүҙү — һәм һыйынам;

бикә — Һиңә;

минән-нәр — ут ғазабынан.

Тулы мәғәнәһе:

«Эй, Аллаһым! Һинән Йәннәтте һорайым һәм Йәһәннәм утынан Һиңә һыйынам».

Иртән һәм кис был доғаны өс тапҡыр әйтеүсе өсөн Ҡиәмәт көнөндә Йәннәт:

«Эй, Раббым! Ул Һинән Йәннәтте һораны, уны Йәннәткә индер», — тип әйтер.

Ә Йәһәннәм:

«Эй, Раббым! Ул Һиңә Йәһәннәм утынан һыйынды, уны утҡа индермә», — тип әйтер.

Сығанаҡ һәм фото: "Иманлы булайыҡ!" төркөмө. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика