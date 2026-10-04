Башҡортостан
+2 °С
Дождь
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иман
4 Октября , 18:40

Үҙеңә бәхет теләү доғаһы

Эй Аллаһым! Әгәр Һин мине бәхетһеҙҙәрҙән итеп, исемемде бәхетһеҙҙәр дәфтәренә яҙған булһаң, уны юйып, исемемде бәхетлеләр дәфтәренә яҙһаң ине. Әгәр мине бәхетлеләрҙән итеп, исемемде бәхетлеләр дәфтәренә яҙған булһаң...

Добавить в предпочтительные источники Google
Үҙеңә бәхет теләү доғаһыҮҙеңә бәхет теләү доғаһы
Үҙеңә бәхет теләү доғаһы

Бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим.

Аллааһүммә ин күнтә кәтәбетә исмии шәҡиййән фии диүәәнил-әшҡийәә’и фәмхүһү үәктүбе фии диүәәнис-сүғәдәә. Үә ин күнтә кәтәбетә исмии сәғиидән фии диүәәнис-сүғәдәә’и фәсбүтһү, фәиннәкә ҡүлтә фии китәәбикәл-кәриим: Йәмхүллааһү мәә йәшәәү үә йүсбит, үә ғиндәһү үммүл-китәәб.

Мәғәнәһе: Шәфҡәтле һәм Рәхимле Аллаһ исеме менән. Эй Аллаһым! Әгәр Һин мине бәхетһеҙҙәрҙән итеп, исемемде бәхетһеҙҙәр дәфтәренә яҙған булһаң, уны юйып, исемемде бәхетлеләр дәфтәренә яҙһаң ине. Әгәр мине бәхетлеләрҙән итеп, исемемде бәхетлеләр дәфтәренә яҙған булһаң, ул яҙыуҙы бер ҡасан да юйылмаҫлыҡ итһәң ине. Ысынлап та, Һин Ҡөрьән Кәримдә: «Аллаһ теләгәнен юя һәм теләгәнен нығыта. Китаптың әсәһе — Уның хозурында», — тип әйтәһең.

 

Рөстәм хәҙрәт ХӘЙРУЛЛИН.

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика