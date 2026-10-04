Үҙеңә бәхет теләү доғаһы

Бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим.
Аллааһүммә ин күнтә кәтәбетә исмии шәҡиййән фии диүәәнил-әшҡийәә’и фәмхүһү үәктүбе фии диүәәнис-сүғәдәә. Үә ин күнтә кәтәбетә исмии сәғиидән фии диүәәнис-сүғәдәә’и фәсбүтһү, фәиннәкә ҡүлтә фии китәәбикәл-кәриим: Йәмхүллааһү мәә йәшәәү үә йүсбит, үә ғиндәһү үммүл-китәәб.
Мәғәнәһе: Шәфҡәтле һәм Рәхимле Аллаһ исеме менән. Эй Аллаһым! Әгәр Һин мине бәхетһеҙҙәрҙән итеп, исемемде бәхетһеҙҙәр дәфтәренә яҙған булһаң, уны юйып, исемемде бәхетлеләр дәфтәренә яҙһаң ине. Әгәр мине бәхетлеләрҙән итеп, исемемде бәхетлеләр дәфтәренә яҙған булһаң, ул яҙыуҙы бер ҡасан да юйылмаҫлыҡ итһәң ине. Ысынлап та, Һин Ҡөрьән Кәримдә: «Аллаһ теләгәнен юя һәм теләгәнен нығыта. Китаптың әсәһе — Уның хозурында», — тип әйтәһең.
Рөстәм хәҙрәт ХӘЙРУЛЛИН.