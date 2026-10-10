Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иман
10 Октября , 17:10

Боҙомдан нисек һаҡланырға?

Тәүбә-тәүбә, ошондай ҡурҡыныс әмәлдәр менән шөғөлләнгән әҙәмдәр була. Боҙом һалынған кешегә имселәргә барыуҙан башҡа әмәл ҡалмай... Тик бына уға тарымаҫ өсөн нимә эшләргә? Ябай ғына биш кәңәште тотоғоҙ.

Добавить в предпочтительные источники Google
Боҙомдан нисек һаҡланырға?Боҙомдан нисек һаҡланырға?
Боҙомдан нисек һаҡланырға?

Хәҙистәрҙә унан нисек ҡотолорға өйрәтелә. "Аятел Көрси", "Ихлас", "Фәләҡ", "Нәс" һәм башҡа аят, сүрәләрҙе уҡырға кәрәк. Сихырҙы сихыр менән ҡайтарырға ярамай, мөмкин дә түгел, ә бары тик шәриғәт рөхсәт иткән ысулды ғына ҡулланырға: өшкөрөлөргә, доға уҡырға.

Нисек һаҡланырғамы? Биш ябай кәңәште тотоғоҙ:

1. Иртән торғас, көндө "Бисмилла"нан башларға. Хәлеңдән килгәнсә "Йә Раббым, көнөмдө уңышлы ит, дошмандарҙан һаҡла, биргәнеңә шөкөр ҡыламын" тип доға ҡылырға.

2. Шикле ризыҡты ашамаҫҡа тырышығыҙ. Башҡа аҙыҡ-түлек булмаһа, доға ҡылырға кәрәк, тоҙ ҡабып ҡуйһағыҙ ҙа яҡшы.

3. Социаль селтәрҙәрҙәге сәхифәләрегеҙҙә шәхси фотоларҙы ҡуймаҫҡа тырышығыҙ.

4. Тейешһеҙ урында, ишек алдында энә, ваҡ ҡаҙаҡ, ваҡ аҡса кеүек нәмә күрһәгеҙ, тимер һоҫҡоға һалып сүплеккә ташлағыҙ.

5. Сихыр, боҙом хаҡ, шуға ла мосолман үҙе белеп һәр саҡ һаҡланып йөрөргә тейеш.

 

Автор фотоһы.

 

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика