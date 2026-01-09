Башҡортостан
+15 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иман
15 Октября , 19:20

Аҡса етмәһә, ошо доғаны әйт...

Был ҡыҫҡа доға хәләл ризыҡҡа ҡәнәғәт булырға һәм бер кемгә лә мохтаж булмаҫҡа өйрәтә.

Добавить в предпочтительные источники Google
Аҡса етмәһә, ошо доғаны әйт...Аҡса етмәһә, ошо доғаны әйт...
Аҡса етмәһә, ошо доғаны әйт...

Аҡса етмәгән, бурыс ауырайған саҡтар бөтәбеҙҙә лә була. Шундай мәлдә Пәйғәмбәребеҙ (с.ғ.с.) өйрәткән бер ҡыҫҡа доға бар.

— Аллаһүммәкфинии бихәләәликә ғән харамикә үә әғнинии бифадликә ғәммән сиүәәк.

Мәғәнәһе былай: Аллаһым! Хәләл малың менән миңә етерлек бир, хәрәмдән һаҡла. Үҙеңдең рәхмәтең менән мине Һинән башҡа бер кемгә лә мохтаж итмә.

Был доғала ике теләк бар. Беренсеһе — хәләл менән ҡәнәғәт булыуға һәм хәрәмдән һаҡланыуға ярҙам һорау. Икенсеһе — бер кемгә лә мохтаж булмаҫҡа теләк.

Был доға нисек барлыҡҡа килгән

Тирмизи китабындағы риүәйәт буйынса, Ғәли ибн Әбү Талиб янына бер кеше килә. Ул ҡол булған, хужаһы менән азатлыҡҡа аҡса түләп сығыу тураһында килешкән, әммә һуңғы өлөшөн түләй алмаған. Ул кеше ярҙам һорап килә. Ғәли уға был доғаны уҡып ишеттерә, уны Пәйғәмбәр (с.ғ.с.) өйрәткәнен әйтә һәм өҫтәй: бурысың Сабир тауы тиклем булһа ла, Аллаһ уны түләр.

Ғалимдар аңлатыуынса, был һүҙҙәрҙе ихлас күңелдән әйтергә кәрәк.

 

Сығанаҡ: Тирмизи, хәҙис № 3563; Әхмәт ибн Ханбәл йыйынтығы («Мөснәд»).

Фото: нейроселтәрҙән.

Автор:Илмир Ҡотлогилдин 
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика