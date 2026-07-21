Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
21 Июля , 16:00

Асҡындан күп балалы әсәй хәбәр итә

Районда дүрт ауылды һыу баҫты тип яҙғайныҡ...

Асҡындан күп балалы әсәй хәбәр итәАсҡындан күп балалы әсәй хәбәр итә
Асҡындан күп балалы әсәй хәбәр итә

Асҡын районында Сарс йылғаһы күтәрелеү сәбәпле дүрт ауылда 102 йорт яны биләмәһен һыу баҫты, был биләмәләрҙә ғәҙәттән тыш хәл режимы индерелде, тип хәбәр иткәйнек.

Һыу баҫҡан ауылдарҙың береһенән - Солтанбәктән күп балалы әсәй Ләйсән Суфиянова әйтеүенсә, ташҡын баҡсаларҙы йыуған, картуфлыҡ, теплицалар ҙа һыу эсендә. Әммә ауыл халҡы үҙ бәләһе менән яңғыҙ ҡалмаған, ярҙам итеүселәр бик күп. Район хакимиәте башлығы Динис Йосопов һыу баҫҡан биләмәләргә үҙе барып, хәлде шәхси контролдә тота. Урында оператив хеҙмәттәр, Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостандағы идаралығы вәкилдәре туҡтауһыҙ эшләй.

- Ауылыбыҙ халҡын өҙлөкһөҙ хәстәрләп торған, "Хәлегеҙ нисек? Ниндәй ярҙам кәрәк?" тип һорап яҙған, гуманитар ярҙам ташыған һәр кемгә ҙур рәхмәт! - тип ауылдаштары исеменән хәбәр итте Ләйсән Суфиянова. 

Фото, видео Ләйсән Суфиянованан.

Автор:Дилбәр Ишморатова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика