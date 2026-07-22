Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
22 Июля , 14:45

Районда - фажиғә...

Һыуҙан 26 йәшлек егеттең кәүҙәһен сығарғандар. Асыҡланыуынса... 

Районда - фажиғә...Районда - фажиғә...
Районда - фажиғә...

18 июлдә Ҡыйғы районының Абзай ауылында йәштәр компанияһы Ыҡ йылғаһы буйында спиртлы эсемлектәр эсә. Бер аҙҙан ирҙәрҙең береһе юғала.

Ял иткән урындарынан алыҫ түгел уның әйберҙәре табыла. Бөгөн иһә Башҡортостандың Ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитеты ҡотҡарыусылары ошо 26 йәшлек ирҙең кәүҙәһен һыуҙан сығара.

Был урында һыу инеүҙе тыйыу тураһында аншлагтар ҡуйылған булған. Оператив-тикшереү саралары үткәрелә.

Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы иҫкәртә:  

- йыһазландырылған урындарҙа ғына һыу инегеҙ;

- эскән килеш һыуға төшмәгеҙ;

- баланы бер минутҡа ла ҡарауһыҙ ҡалдырмағыҙ;

- ял ваҡытында шәхси хәүефһеҙлек сараларын үтәгеҙ.

Фото: Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығынан.

Районда - фажиғә...
Районда - фажиғә...
Районда - фажиғә...
Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика