Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
24 Июля , 05:30

Һыуға һикергән дә... кире сыҡмаған

Күперҙән йылғаға һикереүҙән һуң йөҙөп сыҡмаған 11 йәшлек малайҙы эҙләйҙәр.

Һыуға һикергән дә... кире сыҡмағанҺыуға һикергән дә... кире сыҡмаған
Һыуға һикергән дә... кире сыҡмаған

Кисә кискеһен Ғәҙәттән тыш хәлдәр идаралығына Әлшәй районында күперҙән йылғаға һикереүҙән һуң йөҙөп сыҡмаған 11 йәшлек малай хаҡында хәбәр килә.

Ҡотҡарыусылар белдереүенсә, малай дуҫтары менән Раевка ауылы эргәһендәге Дим йылғаһына балыҡ тоторға килгән булған. Ҡотҡарыусылар батыусыны эҙләп таба алмағас, бөгөн эҙләүгә водолаздар ҡушыласаҡ.

Малайҙар үҙҙәре генә һыу инеүҙе тыйыу тураһында аншлагтар ҡуйылған урында йөрөгән булған.

Һыуға батыусыларҙың һаны көндән-көн арта бара, уларҙың күбеһе һыу инергә рөхсәт ителмәгән урында һыу инә. Яҡын арала көндәрҙең эҫе булыуы көтөлә, һыу буйына барғанда балаларҙы яңғыҙ ҡалдырмағыҙ, рөхсәт ителмәгән урындарҙа һыуға төшмәгеҙ!

 

Фото: "Башинформ"

Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика