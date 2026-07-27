Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
27 Июля , 07:00

11 кеше һәләк булған, араларында бала ла бар

Даими иҫкәртеп тороуға ҡарамаҫтан, кешеләр ҡолаҡ һалмай...

11 кеше һәләк булған, араларында бала ла бар11 кеше һәләк булған, араларында бала ла бар
11 кеше һәләк булған, араларында бала ла бар

Уҙған ял көндәрендә республика һыу ятҡылыҡтарында 13 фажиғәле осраҡ теркәлгән, уларҙа 11 кеше, шул иҫәптән бер бала һәләк булған. Ике кешене ҡотҡарып өлгөргәндәр, уларҙың береһе – бала.

Фәжиғәле хәлдәр Әлшәй, Стәрлебаш, Учалы, Шишмә, Ҡырмыҫҡалы, Благовещен, Өфө райондарында, Нефтекама ҡалаһында булған.

Иҫкәртеү эше алып барыуға ҡарамаҫтан, кешеләр йыһазландырылмаған урындарҙа һыу инеүен дауам итә – был йыш ҡына йөҙөргә төшкәндәрҙең үлеменә сәбәп була.

Тағы ла иҫкәртәбеҙ:

- иҫерек килеш һыуға инмәгеҙ,

- балаларҙы һыу янында ҡарауһыҙ ҡалдырмағыҙ;

- ҡотҡарыусылар дежур иткән һәм рөхсәт ителгән урындарҙа ғына һыу төшөгөҙ.

Ашығыс хеҙмәттәрҙе саҡырыу өсөн берҙәм телефон 112.

 

Фото: Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса Баш идаралығынан.

11 кеше һәләк булған, араларында бала ла бар
11 кеше һәләк булған, араларында бала ла бар
11 кеше һәләк булған, араларында бала ла бар
Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика