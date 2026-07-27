11 кеше һәләк булған, араларында бала ла бар

Уҙған ял көндәрендә республика һыу ятҡылыҡтарында 13 фажиғәле осраҡ теркәлгән, уларҙа 11 кеше, шул иҫәптән бер бала һәләк булған. Ике кешене ҡотҡарып өлгөргәндәр, уларҙың береһе – бала.
Фәжиғәле хәлдәр Әлшәй, Стәрлебаш, Учалы, Шишмә, Ҡырмыҫҡалы, Благовещен, Өфө райондарында, Нефтекама ҡалаһында булған.
Иҫкәртеү эше алып барыуға ҡарамаҫтан, кешеләр йыһазландырылмаған урындарҙа һыу инеүен дауам итә – был йыш ҡына йөҙөргә төшкәндәрҙең үлеменә сәбәп була.
Тағы ла иҫкәртәбеҙ:
- иҫерек килеш һыуға инмәгеҙ,
- балаларҙы һыу янында ҡарауһыҙ ҡалдырмағыҙ;
- ҡотҡарыусылар дежур иткән һәм рөхсәт ителгән урындарҙа ғына һыу төшөгөҙ.
Ашығыс хеҙмәттәрҙе саҡырыу өсөн берҙәм телефон 112.
Фото: Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса Баш идаралығынан.